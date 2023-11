La esposa de Jorge Lanata contó novedades sobre la salud del periodista

Este martes, Jorge Lanata fue nuevamente internado en la Fundación Favaloro. Como era de esperarse, la noticia generó preocupación. Fue el propio periodista quien contó detalles de cómo se encuentra. "Tengo neumonía, me están pasando por vía antibióticos y me tengo que quedar acá hasta que mejore la situación y me pueda ir a casa", relató vía telefónica en el aire de su programa Lanata Sin Filtro (Radio Mitre).

Ahora, fue el turno de su esposa, Elba Marcovecchio, quien relató este miércoles al aire de DDM (América) cómo se encuentra su marido. "Él está bien. Tiene una pequeña neumonía agarrada a tiempo. Esto empezó el lunes tempranito. Yo cruzo los dedos, porque siempre hay que cruzar los dedos. Y lo que notamos que está evolucionando bien. Está con antibióticos", comenzó expresando la abogada en el programa que conduce Mariana Fabbiani.

Jorge Lanata junto a Elba Marcovecchio.

"El domingo él estaba bien, hizo el programa con normalidad, pero esto fue en la madrugada del lunes, en la mañana. Fue muy tranquila la internación. De hecho, el lunes yo estuve acá, porque estaba y está todo bastante controlado. Tenía un poquito de fiebre. Así que fuimos muy tranquilos a la internación", agregó.

"En su otra internación, la verdad estábamos muy preocupados. Pero fue distinta, en la otra tuvimos miedo. En esta, cruzo los dedos", comparó la abogada sobre la última internación que lo tuvo en coma inducido.

Respecto a su salud, Elba fue consultada sobre la posibilidad de que Lanata deje el cigarrillo. "Ese es un tema muy personal de él. En eso no hay debate, gana Jorge. Hay que elegir las batallas, esa para mí es una batalla perdida. Está fumando menos que antes, pero toda adicción parte de la persona. Por más que le digas algo, es una batalla perdida", opinó.