El motivo por el que una estrella de canal América fue a lo de Mirtha Legrand, pero rechaza ir al programa de Andy Kusnetzoff

En más de una oportunidad, una de las máximas figuras de canal América ha expresado que no le gusta ir de invitado a programas. Sin embargo, el sábado hizo una excepción con Mirtha Legrand, aunque mantiene firme su decisión de no aceptar la invitación de PH: Podemos Hablar (Telefe), el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Estamos hablando de Ángel de Brito, el conductor de LAM, el segundo envío más visto en la pantalla de canal América detrás del Bailando 2023. Desde su cuenta de Instagram, coincidiendo con su visita al programa de Mirtha Legrand, el periodista dejó en claro por qué no le interesa ser parte de la propuesta de Andy Kusnetzoff, que se basa específicamente en las historias personales de los convocados.

Ángel de Brito estuvo el sábado en La noche de Mirtha, pero no está interesado en ir a PH: Podemos Hablar. Foto: Instagram @mirthalegrand.

En un ida y vuelta con seguidores en las redes sociales, cuando le preguntaron a De Brito por qué no iría a PH, el líder de LAM respondió categórico: "No me gusta ir de invitado. Estoy todo el día en la tele. No me gusta contar anécdotas".

El reconocido periodista de espectáculos se ha caracterizado por mantener en resguardo su vida privada. "Nadie sabe qué tal soy como amigo, pareja, hermano, hijo... Me divierte mucho mantener el misterio, esa osa indescifrable", afirmó en 2020 sobre este tema Ángel de Brito en diálogo con revista Gente.

Ángel de Brito contó por qué no quiere ir al programa de Andy Kusnetzoff. Foto: Instagram @angeldebritooki.

Así y todo, Ángel de Brito estuvo el sábado 28 de octubre en el ciclo de Mirtha Legrand, ya que considera que "siempre es un orgullo ir". Aunque en ese espacio, el comunicador encuentra más espacio para hablar sobre celebridades y temas que no le son personales, mientras que la línea Andy Kusnetzoff va exactamente por la vía íntima que a la figura de canal América no le interesa develar.