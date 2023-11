El millonario acuerdo de Wanda Nara con Telefe

Luego de haber hablado por primera vez de su enfermedad, Wanda Nara parece estar con el ánimo bien arriba, acompañada por su familia y feliz por los nuevos proyectos que tiene por delante con Telefe.



Es que la empresaria mediática y conductora reveló que firmó recientemente un acuerdo millonario con el canal de las pelotas, en donde hizo su debut en la conducción, al frente de Masterchef.

Wanda Nara habló de su acuerdo millonario con Telefe. Foto: @wanda_nara.



Si bien Wanda Nara no dio precisiones acerca de qué se tratan estos nuevos proyectos, aseguró que hay uno puntual que es de su total agrado, más precisamente haciendo referencia a un nuevo programa.



En una interacción con sus seguidores de Instagram, la pareja de Mauro icardi contó algo de lo que se viene en su carrera profesional. “La semana pasada firmé contrato con Telefe por un par de años, así que estoy muy feliz”, reveló.



“Se vienen muchos proyectos nuevos, que dentro de muy poquito se van a enterar. Vuelvo a la televisión argentina, siempre en el rol de conductora y con un proyecto que a mí me gusta mucho”, agregó Wanda Nara.

Wanda Nara, en el Bailando por un Sueño de Italia.



Actualmente, la mediática hizo su estreno en la versión italiana del Bailando por un Sueño. Allí, fue muy cuestionada su performance, algo que ella atribuyó a la desmedida expectativa que había en torno a su participación.



“Saben muy bien los argentinos que no soy bailarina, ni el baile es lo mío. Acá se pensaban que sí. Entonces, las expectativas eran muy altas, pero ya entendieron que no. Me preparé un montón. Me entrené ocho horas por día la semana pasada”, explicó Wanda Nara.