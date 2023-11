Bailando 2023: quién reemplazará a Yanina Latorre tras su escandalosa renuncia

Yanina Latorre protagonizó un verdadero escándalo luego de renunciar a su participación en la salsa de tres en el Bailando 2023. Los motivos de la renuncia de la panelista de LAM (América) fue su fuerte cruce con Romina Uhrig por la falta de compromiso de la ex Gran Hermano al faltar sin previo aviso a uno de los ensayos.

"Es una falta de respeto ¿Por qué no avisó dos horas antes? Y yo elegía si iba a o no. Estoy desde las 8 de la mañana en la calle", expresó indignada la panelista. "Te cagaste en los tres y fuiste a grabar dos programas, no mientas", disparó Yanina.

El fuerte cruce en vivo entre Yanina y Romina.

Tras las repercusiones de lo sucedido, este miércoles en Intrusos (América), Romina apuntó contra Yanina. "Yo no la dejé plantada a Yanina. La coreo se hizo igual. No es mi responsabilidad. Es la coach la que tiene que avisar”, remarcó la ex GH.

"Ella podía ensayar. No se iba a perder la coreo porque yo no fuera. Me parece muchísimo que renuncie porque nadie le faltó el respeto", agregó.

Finalmente, Romina confirmó quién la acompañará en la salsa de tres tras la renuncia de Yanina. "El reemplazo lo hace Sol 2. Ya estamos ensayando con ella. No es bailarina, pero le está poniendo todo", concluyó.