La Joaqui confesó en PH, Podemos Hablar que está saliendo con un famoso futbolista: "es el amor de mi vida"

Hace algunos meses atrás, La Joaqui fue vinculada con un jugador de la Selección Argentina, Thiago Almada, a partir de una serie de imágenes compartidas por la cantante en sus historias de Instagram (@Lajoaqui) donde utiliza un pantalón corto blanco con el número 16. Recordemos que el campeón del mundo usó esta prenda con el mismo número en el Mundial de Qatar 2022.

Y cuando todo indicaba que entre ellos estaba naciendo el romance, este sábado en PH, Podemos Hablar, la artista reveló que está saliendo con un futbolista, pero por los detalles que brindó en el programa no se trataría de Almada.

La artista contó que está dándole una nueva oportunidad al amor. Créditos: captura de pantalla Youtube PH, Podemos Hablar.

"A mi me encanta el fútbol, desde chica siempre tuve amigos varones. Cuando yo tenía 15 años, mi hermano tenía un póster de un futbolista que yo decía 'ay no, este tipo es el p*** amor de mi vida'. Ahora, a dos años de los 30, un día me contesta una historia. Venía de meses y meses de ni siquiera chamullar con alguien porque el chico que me re gustaba se había ido con otra en los Gardel (Premios Gardel)", empezó diciendo la cantante.

Sin rodeos, Andy Kusnetzoff le preguntó de quién se trata. "No puedo decir de quién se trata, todavía lo estoy conociendo", le contestó la integrante del jurado de Got Talent. No obstante, dio algunas pistas sobre su gran amor de la adolescencia: "Aclaro que no es nadie de Argentina. No está en la Selección, es de afuera".

La cantante forma parte del jurado de Got Talent. Créditos: Instagram Lajoaqui.

Pero los invitados y el conductor continuaron insistiendo y ella siguió contestando que no: "Es que no puedo, porque si digo quién es, o su origen, dan los números para mi adolescencia".

"La cosa es que me escribe y yo digo 'ay, no, tengo que actuar natural porque es el amor de toda mi vida'. Él me dijo 'conozcámonos, me pareces re interesante', y yo le dije 'pero escuchame, vos que sos re importante, ¿no te da miedo que quieras conocerme y que yo vaya y lo cuente?' y ahí el me dijo 'yo estoy muy tranquilo con conocerte a vos porque la energía no miente'", contó La Joaqui. Asimismo, la intérprete comentó que viajó para ir a verlo y almorzar juntos.

James Rodríguez, ¿el nuevo amor de la Joaqui?. Créditos: Instagram Jamesrodriguez10.

Luego de esta revelación, seguidores de La Joaqui comenzaron a indagar y muchos llegaron a la conclusión de que se trataría de James Rodríguez, famoso jugador colombiano. Actualmente, Rodríguez se desempeña como centrocampista en el São Paulo Futebol Clube. Y es que los fanáticos de la cantante encontraron una información clave: La Joaqui y James Rodríguez se siguen en Instagram.