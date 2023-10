La Feria del Libro, la nueva víctima de la desidia del Ministerio de Cultura de Mendoza

Una vez más, y lastimosamente como ya es costumbre, la cultura en Mendoza deja muchísimo que desear. Lo llamativo no es solamente el abandono absoluto sino el intento de caretearle y el montaje final que asegura que cualquier evento fue exitoso o convocante. En esta ocasión la desidia de la cartera sepultó a la Feria del libro.

¿Cómo? ¿No se enteraron que se desarrolló la Feria del Libro 2023? Bueno, no los culpó. Desde el pasado 30 de septiembre al domingo 8 de octubre en el Auditorio Ángel Bustelo se colocaron algunos stand, un par de parlantes, un micrófono, algunos puestos de comida y tablones con libros.

Este evento que fue exitoso y de los más convocantes de la provincia por años, en esta ocasión fue una vergüenza. Este espacio que suele ser una oportunidad fundamental para fomentar la lectura, para incentivar la venta de libros y para desarrollar interesantes espectáculos artísticos relacionados -o no- a la literatura, tuvo una edición nefasta.

Si bien en la gacetilla enviada por el Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza aseguran que fue una "edición exitosa con 70.000 personas presentes", lo cierto es que es una falacia que intenta esconder la realidad.

La Feria del Libro 2023 tuvo la peor convocatoria de los últimos años.

Esta edición de la feria del libro contó con un montón de fallas, pero sobre todo con ausencias. Y la comparación no va con eventos similares de otras provincias sino que va con el mismo evento en Mendoza, pero en ediciones anteriores.

La edición 2023 contó con la ausencia, como principal ítem, de ganas. No hubo ganas de hacerla, no hubo voluntad, no hubo compromiso y, por supuesto, no hubo resultados positivos.

"Se hizo de compromiso, la semana anterior a que empiece se acordaron que tenían que coordinar la comunicación. Incluso se inauguró oficialmente tres días después de que habia comenzado porque la ministra no estaba", confesó una autoridad importante dentro del ministerio muy molesto por la situación.

"No vendimos mucho, la gente no sabía y muchos de los que pasaron a ver fue de curiosos porque pasaban por el Parque Cívico", aseguró la dueña de una de las editoriales independientes. La falta de señalización y la ausencia de la agenda digitalizada y de fácil acceso dificultó a todos los visitantes.

"Creo que de todas las que he estado, esta fue la peor. No solamente nadie sabía sino que estaba todo desorganizado", dijo uno de los artistas que participó de esta edición de la feria.

Vergüenza e incomodidad por los expositores hablando para nadie

Valga la paradoja que esta edición se llamó "Las voces de las letras" y justamente las voces de los expositores y artistas modularon para nadie.

Ni siquiera voy a mencionar a los escritores mendocinos que popularmente no son reconocidos, pero llamó la atención y generó incomodidad para los presentes que artistas de la trascendencia de Lisa Cerati o Bobby Flores actúen para no más de 50 personas. Una cantante brindando su show literalmente para ninguna persona.

Si son o no conocidos no será parte de la discusión, pero fueron los "artistas de renombre" propuestos por la Feria del Libro. Con interesantes trayectorias ambos, solo por tomarlos de ejemplo, suelen convocar mucha gente en cualquier presentación que realicen por lo que es evidente que el problema fue que nadie se enteró que iban a actuar gratis en Mendoza, en el marco de la feria.

La DJ Lisa Cerati, hija del histórico Gustavo, se presentó en el escenario exterior -armado cual fiesta barrial- y tocó ante alrededor de 50 personas. Bobby Flores, musicalizador, DJ, periodista, actor y actualmente al aire en la Rock & Pop, hizo lo mismo ante 30 personas.

El silencio de misa en un evento festivo

Dentro del Auditorio Ángel Bustelo, entre los distintos stands con libros, llamó poderosamente la atención que ni siquiera hubo una radio de la feria, algo que parecía una costumbre de este encuentro. Quizás por falta de presupuesto, aunque en realidad tampoco hubo un musicalizador para "alegrar" o al menos "acompañar" el recorrido de los visitantes. Aunque no parezca, en ese momento se estaba realizando un recital.

El silencio también decía presente a la hora de intentar llegar a las salas en donde se realizaban las exposiciones. ¿Carteles indicadores? Una utopía. ¿Personal capacitado para informar? Pocos. ¿Alguna manera virtual de ver la grilla de artistas, un qr? Tampoco.

Si bien está claro que no era su función, pero el personal de seguridad era la persona recurrente a ser interrogada sobre dónde quedaban distintas salas y su respuesta era vaga y sin conocimiento certero.

Autoridades del Ministerio: ausentes sin aviso

El sábado por la tarde cuatro hombres se acercaron al stand de Trabajadorxs de la Literatura que se exhibía en la Feria del Libro y exigieron que los libros fueran retirados, además amenazaron con quemarlos.

Este hecho gravísimo y que atenta contra la libertad de expresión y derechos ya conquistados por el pueblo, dejó en evidencia que no había absolutamente ninguna autoridad del Ministerio de Cultura y Turismo en el lugar. No solo la ministra Nora Vicario estaba ausente sino que nadie ni de segunda, ni de tercera linea estaba en la feria uno de los días más convocantes, dentro de la pobreza absoluta de esta edición.

"El Subsecretario de Cultura ni se presentó ni se comunicó. Una de las autoridades de la Feria se presentó cuando ya todo se había calmado en nuestro stand y a pedir a quienes estábamos que "nos tranquilizáramos". Amenazaron con volver, por lo tanto hacemos responsables al Ministerio de Cultura y el Gobierno de Mendoza por la integridad física de quienes conformamos el Stand y todas las publicaciones expuestas", rezó el comunicado de varias editoriales que se expresaron en conjunto.

En fin, mientras continúan diciendo "Mendoza maravillosa" y "la mejor provincia de país" por los pasillos del ministerio, lo cierto es que la cultura está acéfala y abandonada hace muchos años.