El conmovedor discurso de un participante de Got Talent sobre los prejuicios

Después de dos meses de emisión, este domingo en Got Talent se terminaron de elegir los participantes que pasaran a la siguiente ronda del programa de Telefe. Cientos de talentos individuales y grupales han sido parte del ciclo que conduce Lizy Tagliani.

Juan Ignacio Silva, de 32 años, junto a su agrupación musical fueron uno de los últimos talentos que se presentaron en Got Talent. El joven ingresó al escenario del programa y el jurado lo recibió. Cuando La Joaqui le preguntó al participante qué vino a enseñar, el artista dio un breve discurso sobre su carrera como músico en el folclore y los prejuicios que enfrenta hace años.

Silva lleva más de 25 años dedicándose a la música. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

"Vengo a mostrar lo que amo hacer, lo que amo cantar y es para mí una noche muy especial porque es la última oportunidad que me voy a dar dentro de la música porque la vengo remando desde los 7 años, tengo 32", comenzó diciendo Silva.

Y agregó: "Canto folclore, con todo mi corazón, pero es muy difícil hacerlo porque hay mucho prejuicio dentro del folclore y cada vez que subo a un escenario me cuesta un montón: tengo que rogar, porque cuando me escuchan cantar les copa, cuando ven la imagen es como que la puerta se cierra. Hace mucho que estoy tratando de vivir de la música, que por suerte lo hago, pero la vengo remando, no saben cuánto".

"Me gustaría esta noche ver qué sucede, por ahí si se abren un poco más las cabezas dentro del ambiente del folclore y se entiende y se acepta que hay diversidad también, que uno puede hacer folclore con amor, respeto, sabiduría a pesar de tener una imagen diferente", concluyó el cantante.

Mirá la performance de Juan Ignacio Silva en Got Talent

El participante interpretó Gato De La Fiesta, pero se llevó tres cruces por parte de Abel Pintos, La Joaqui y Emir Abdul. Al finalizar su performance, el jurado le dio una devolución al músico.

"Diste una linda performance, distinta, eso también te va a traer mucho trabajo. Es una oportunidad de exponer lo que vos haces, lo nuevo. A mí me parece que cantas muy lindo, que tu estética es preciosa, vos sos un precioso. Lo que me encantaría remarcarte, que te lleves de acá, es que eso que vos sentís, de querer a venir 'romper cosas', no es una batalla fallida pese a que no se hayan dado los méritos que vos anhelabas conseguir. La deconstrucción es un proceso, vos viniste acá a romper cosas para que el siguiente tenga un piso asfaltado que vos pagaste. Entonces no es una posición fácil, y siempre hay lugar para lo distinto. Vos no tenés que competir con nadie por ese lugar, es tu propuesta. Al que le gusta bien, y al que no también", fue la evaluación que hizo La Joaqui.

Abel Pintos apoyó al joven cantante. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

Luego, fue el turno de Abel Pintos: "A mí, de hecho, lo que más me gustó fue tu estética. Estoy seguro de que la primer persona que tuvo que empezar a cambiar piezas de lugar para saber de qué manera pararse en la música y la vida fuiste vos. No creo que hayas comenzado a vestirte de tal o cual manera para la opinión de los demás. Entonces a mi me parece muy valioso que lo hagas. Ojalá encuentres la fuerza necesaria, si es que vos necesitas. Si vos dejas el camino porque vos tenés ganas, es un tema tuyo. Pero por lo demás, creo que no te lo mereces, ni vos ni todo el camino recorrido que tenés. Yo, noto un artista que ha crecido mucho. No se si estés para continuar en este formato en particular, pero creo que tenés un camino larguísimo, tan largo o más largo del que ya recorriste".

Luego de la devolución, el jurado votó y Silva no pudo pasar a la próxima etapa del programa.