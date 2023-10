Edith Hermida: "Con Beto Casella somos como un matrimonio televisivo"

Sin dudas, Bendita es uno de los programas más consolidados en la televisión argentina. El ciclo conducido por Beto Casella arrancó en el año 2006 y, en ese momento, contó con la participación de distintos panelistas, entre ellos Edith Hermida, quien, al día de hoy, sigue siendo parte del famoso programa y no puede ser pensada como una figura ajena a este éxito de la pantalla chica.

Fresca, carismática y sin pelos en la lengua, a Edith Hermida le gusta definirse como "una disfrutona serial de la vida". La reconocida panelista se inició en los medios de comunicación a mediados de la década de los '90 y desde ahí no paró ni un segundo.

En algunas ocasiones, Edith ha conducido Bendita. Créditos: Instagram Edithhermida.

En toda su trayectoria como comunicadora y artista, ha pisado varios programas televisivos y radiales, además de muchos escenarios junto a Panam, donde ha encarnado por más de 10 años a la Bruja Marga, un personaje malvado de la obra infantil.

Su incursión en los escenarios la llevó a salir de su zona de confort y realizar el unipersonal Teneme paciencia. Esta obra, que debutó en calle Corrientes, cuenta con el libro y la dirección de la comediante y dramaturga Verónica Lorca. Volver al ruedo después de los 50; tecnología; sexo; cómo nos atraviesa el cambio radical del modelo de nuestros padres al modelo de los adolescentes de hoy; ser hija y madre en esta época, son algunos de los temas que se tocan en este espectáculo que promete "risas y catarsis". Teneme paciencia llegará a Mendoza el domingo 15 de octubre a las 21 horas. El show se podrá disfrutar en el Teatro Selectro y las entradas ya están a la venta. Los tickets se pueden adquirir a través de la página web Andesticket y tienen un valor de $4000 (más el costo del servicio que son $400).

Edith Hermida conversó con MDZ acerca de esta reciente propuesta teatral, de su vida como comunicadora y artista, y también brindó algunos detalles de su vida personal

Hermida es actriz, locutora, panelista y conductora. Créditos: Instagram Edithhermida.

- Trabajas hace años en Bendita, sos una de las históricas del programa...

- Sí, hace 16 años que estoy trabajando en Bendita y es un programa hermoso que se pudo reinventar con el tiempo y sigue siendo un programa moderno, un clásico con el que la gente cena todas las noches y la verdad que me hace muy feliz trabajar en Bendita cada noche.

- ¿Cómo es trabajar con Beto Casella?

- Somos como un matrimonio televisivo. Ayer, por ejemplo, llegué y lo abracé y le dije 'somos un programa muy especial' porque vino Pablito Lescano y fue una fiesta. La verdad que estoy muy contenta de estar ahí, lo abracé y le dije 'gracias, Beto'. Me encanta ir a Bendita, lo disfruto cada noche y, obviamente, como en toda familia, a veces hay discusiones, peleas, pero tenemos mucho cariño y respeto. Edith Hermida y Beto Casella trabajan hace más de 15 años juntos en Bendita. Créditos: Instagram Edithhermida.

- ¿Con quién te llevas mejor trabajando o sentís que tenés una conexión especial?

- Con Horacio Pagani. Me encanta, lo admiro, es un tipo que me gusta como persona: es muy amigo de sus amigos, le gusta la vida y la disfruta. Es un crack, sabe mucho a lo que se dedicó. Para mí, es el número uno y entiende el juego de la tele como nadie.

- Recién comentaste que Bendita ha logrado reinventarse en estos últimos años y en la televisión los contenidos también han mutado, por ejemplo, con lo relacionado al streaming. Hoy en día, ¿cómo ves a la televisión en materia de contenidos?

- A mí me encanta trabajar en la tele y adoro la tele. Adoro los medios convencionales, a pesar de que están en un momento de cambio, y, en ese proceso de cambio estamos. Bendita es un programa que, para mí, está angelado, porque sigue siendo moderno, se nutre de las redes sociales y del streaming. Hoy a Bendita lo mira el abuelo, la mamá, los chicos; la nueva generación se divierte con Bendita porque también ellos encuentran las cosas virales que pasaron en el día. Creo que con eso, el programa logró renovarse y renovar al público. Termina siendo moderno y une a toda la familia. Pocos programas lograron eso.

- El equipo de Bendita, ¿se preocupa por el rating? ¿o decide hacer un programa donde la pasan bien?

- Bendita está armado, hay un guion donde están pautados los informes y entramos y lo disfrutamos. A Beto jamás le dicen por la cucaracha cómo vamos. Sí nos preocupa el rating porque dependemos de él, pero no dejamos de hacer algo que nos guste por el rating. El programa tiene como una identidad: esto es Bendita, no vamos a cambiar, no hacemos chimentos; para mí es un programa de humor que no tiene golpe bajo, entonces tratamos de mantenernos fieles a nosotros mismos.

Momento retro: mirá cómo fue el primer día de Edith Hermida en Bendita

- Siempre hay un momento del mes donde uno recuerda un momento vergonzoso de su vida del que le gustaría olvidarse. En toda tu carrera artística, ¿qué momento recordás con mucho cariño y cuál te gustaría borrar de tu memoria?

- No borraría nada de mi memoria, la verdad. Creo que borro muchas cosas de mi memoria, lo que pasa de un día para el otro lo borro. Pero tengo un momento muy lindo, cuando hice un programa de música que se llamaba Ranking 26. Yo empecé ahí en ese programa y lo guardo en mi corazón. Yo era mucho más inocente, muy joven y con muchas ganas de trabajar en los medios de comunicación. Fue hace 25 años.

- Si hoy te dieran un ultimátum donde tenés que elegir entre los medios de comunicación o el teatro, ¿con cuál te quedas?

- La radio y la tele convencional me encanta, yo me siento como pez en el agua dentro de un estudio de radio y en un canal de televisión. Pero, estoy como con 'novio nuevo'. ¿Viste cuando estás con novio nuevo que estás así como emocionada? Bueno, así estoy con el teatro. Estoy emocionada y disfrutando. Estoy haciendo giras por el país, conociendo lugares nuevos, encontrándome con el público de Bendita, también y eso me emociona un montón. Me están pasando cosas hermosas en cada una de las funciones que van cambiando, la gente viene a charlar conmigo y eso me encanta. La periodista visitará la provincia de Mendoza con su unipersonal. Créditos: Instagram Edithhermida.

- Ahora venís a Mendoza con tu unipersonal Teneme paciencia...

- Sí, adoro ir a Mendoza, me encanta, es un planazo. Siempre que voy a Mendoza me sorprende. Fui con Panam, fui a ver al Indio (Indio Solari) y también de vacaciones. Es una de mis provincias favoritas.

- ¿Cuándo empezaste con esta propuesta y cómo surgió?

- Hace muchos años que tenía ganas de hacer stand up, comedia, y siempre lo postergaba, hasta que un día una amiga productora me dijo 'tenés que hacerlo' y me juntó con Verónica Lorca, que es una maestra en esto. Ella me dijo '¿vos qué querés contar?', y le respondí, 'yo le quiero hablar a mi generación'. 'Bueno, empeza a mandarme audios de lo que vos querés contar', me contestó y ahí me agarro el síndrome de la hoja en blanco. Después, empecé a contarle de dónde venía, cómo era mi hogar de chica, cómo crecí, y a partir de ahí no paré. Ella le dio la estructura al unipersonal. Es como un repaso de mi vida, en este momento en el que estamos revisando muchas cosas de las que aprendimos mi generación y otras: de lo que nos reíamos, cómo vivimos, crecimos y los cambios de esta época. Un poco de eso va el unipersonal. A mí me encantan los cambios, los voy incorporando, algunos me gustan mucho y otros me cuestan un poco más, y de ahí viene el Teneme paciencia. Gracias al show de Panam, Hermida continuó con su carrera artística. Créditos: Instagram Yosoypanam.

- ¿Cómo es pasar de hacer un show infantil junto a Panam a realizar un espectáculo para otro tipo de público, más adulto?

- Es re distinto. Con Panam me picó el bichito de subirme al escenario. La primera temporada que hice con ella dije 'es la primera y la última' y cuando terminó me sentía tan extasiada que dije 'de acá no me bajo nunca más' y con ella empecé a hacer giras por el país y conocí lugares que nunca había elegido para irme de vacaciones. El contacto con el público me pareció algo alucinante. Y bueno, se dio lo del unipersonal y me animé, que también es un riesgo y me siento orgullosa de haberlo tomado.

- Hace unos meses anunciaste tu separación de quien fue tu pareja por casi 20 años y en su momento le hiciste la cruz...

- Eso fue una confusión. Al que le hice la cruz fue a un ex del pasado, de hace mucho tiempo atrás. Al último ex lo quiero, respeto y admiro, lo quiero mucho, es mi familia.

- ¿Cómo te sentís actualmente?

- Estoy re contenta y tengo toda la adrenalina puesta en este unipersonal. La locutora reveló que tiene muy buena química, como amigos, con Horacio Pagani. Créditos: Instagram Edithhermida.

- ¿Estás abierta al amor?

- No, ahora no. Prefiero disfrutar de esto que me está pasando con el show, con el teatro. Me lleva mucho tiempo, de hecho, tengo un montón de fechas. De acá a fin de año tengo casi todos los fines de semana ocupados. Mi energía está puesta en otro lado. Te exige mucho tener pareja.

- El año se ha pasado volando y en cualquier momento se termina. ¿Te queda algo pendiente?

- No, lo que me faltaba era hacer era esta comedia que yo hace muchos años tenía ganas de hacer.