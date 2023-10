Marcela Feudale blanqueó su vida amorosa: “No hace falta aclararlo"

Con un perfil cómico y acotando siempre en el momento justo en Showmatch fue así como se la conoció a Marcela Feudale, quien fue uno de los personajes más queridos de dicho ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli y quien se metió en los corazones de sus fieles televidentes.

Pero más de 30 años en la pantalla chica y nunca se le conoció una historia de amor ni tampoco se mostró a corazón abierto como lo hizo por estas horas.

Marcela Feudale se confesó como nunca respecto de su vida amorosa

“Mantener mi vida amorosa en privado fue una elección personal desde siempre. Mi familia y mi vida amorosa me pertenecen. Es parte de que lo que cuido" arrancó explicando y prosiguió a remarcar las únicas veces que aparecieron frente a las cámara sus padres o sus sobrinos: "Fue porque Marcelo requería de mamá o papá para algún homenaje en el programa".

Detrás de esta firme decesión, que tomó desde sus inicios en el medio, Marcela Feudale puso el foco en la crueldad de la exposición como principal motivo: "Mi vida es mía y siento que algo te tenés que guardar para vos. La familia es el lugar donde uno se sana. La exposición es muy cruel y antes de las redes sociales también todo era salvaje", sostuvo.

Y agregó: "Que sepan dónde vivís o qué hacés no está tan bueno y siempre puse el límite: esto es mío, hasta acá llegamos. Esto lo entrego y esto no”.

No solo reveló dichos detalles sino que Marcela Feudale se animó, por primera vez, a referirse a su vida sentimental. “Tuve dos personas a las que amé muchísimo. Y rompiendo un poco con eso, en mi época cuando uno no mostraba la vida privada era porque salía con un tipo casado o eras torta. Así se decía: torta, no lesbiana. No me hace falta aclararlo, pero toda mi vida fui heterosexual”, aclaró contundente.

La fuerte confesión de Marcela Feudale

Por último, la también licenciada en historia, habló de los duros mensajes que le dejaban las personas que la creían homosexual. “No es que no lo mostraba porque escondía algo. Años atrás, si eras homosexual tenías que esconder. Es horrible. Por suerte, la sociedad cambió. Pero a mí me escribían o me decían cosas horribles. ‘Esta es torta’ y no sé qué más”, recordó.

Con total sinceridad, y una madurez envidiable, la ex locutora de Showmatch y actual voz del Bailando 2023, además de panelista de LAM (América TV), Marcela Feudale, abrió su corazón y permitió conocerla, al menos, un poco más.