La tremenda acusación de Fátima Florez contra Moria Casán

Mirtha Legrand volvió a la televisión y sus primeros invitados fueron Javier Milei y Fátima Florez. Lejos de los pronósticos, que podían esperar declaraciones polémicas del candidato a Presidente, la que disparó con munición gruesa, con una tremenda acusación incluida, fue la humorista. ¿Hacia quién? Moria Casán.



Sucede que la conductora le preguntó por el conflicto que mantuvo con La One a raíz de las imitaciones que suele hacer en sus shows. “Hiciste a Cristina, a Susana, a Moria. ¿Te pasó algo con Moria?”, le consultó La Chiqui. “A ella le pasó conmigo”, contestó la invitada.



“Yo estaba haciendo mis temporadas, como todos los años y, de pronto, empezó a sentirse molesta porque no quería que yo la imitara”, explicó Fátima Florez ante la pregunta incisiva de Mirtha Legrand.



“O quería que si yo la imitara le mandara un sobre con plata. Lo cual no hay ningún problema, pero no hay antecedentes, sino no habría shows en Las Vegas. No hay marco legal”, agregó la humorista, en presencia de su pareja, el diputado y candidato a presidente Javier Milei.



En su momento, Moria Casán había criticado la interpretación que hacía de ella la humorista y actriz. “No me gusta cómo me imita. No tiene mucho mi voz. Y se quedó en las frases que decía en los 80”, sostuvo.

Fátima Florez y Moria Casán.



En ese marco, Fátima Florez aceptó la idea de Moria Casán de arreglar un dinero a cambio de poderle imitarla, aunque añadió un comentario picante, fiel a su estilo. “No tendría problema si ella quiere que le pague, pero igual hay mucha gente que la imitó. Va a tener que salir a pedirle a todos”, comentó.



Asimismo, la humorista y actriz remarcó que, así como imita a Moria Casán, también imita a otras tantas personalidades, tanto del mundo del espectáculo como de la política, con todo lo que implica ante la mirada de la sociedad. “Es un personaje entre los otros cien. Es un gran personaje y me sale bien”, remarcó Fátima Florez.