Julieta Venegas: “No creo que mis canciones definan quién soy”

Este sábado, en el Parque de la Independencia de Rosario, se realizó una nueva edición del Festival Bandera. Con una extensa grilla de artistas que encabezó No Te Va Gustar, Julieta Venegas, Cuarteto de Nos y Las Pastillas del Abuelo, este encuentro se desarrolla con un impactante marco de público.

Julieta Venegas fue uno de los shows centrales del lineup y se presentó en el Escenario Norte, el mismo por el que pasó El Cuarteto de Nos, entre otras bandas destacadas.

Previo a subir al escenario, la mexicana dialogó en rueda de prensa y MDZ estuvo presente. Julieta Venegas se mostró muy feliz de formar parte del festival, habló de la nueva generación de artistas argentinos y hasta se animó a cantar un clásico de Charly García.

Julieta Venegas se presentó en el Festival Bandera

“Hay una explosión que yo creo que también está buenísima porque siempre ha habido mucha actividad dentro de Argentina. Lo que está pasando en Argentina no solamente va del trap, sino también va del hip-hop, mezclas de rock, de composición, de compositores y todo”, contó Julieta Venegas que contó que de la nueva generación le gusta Chechi De Marcos, Taichu y León Cordero, entre otros. También confesó escuchar a Dillom aunque “es muy loco y me desespera, pero a la vez me encanta que esté como tan en esa”.

Sobre su participación en el festival explicó que le gusta participar porque “estoy buscando espacios nuevos también. Siento como que todo el tiempo estoy en una búsqueda de espacios y de lugares. Me siento muy identificada siempre con la gente que está como buscándose, no sé, creando algo nuevo”.

Julieta Venegas contó que le gustaría hacer una colaboración con Chechi De Marcos

Julieta Venegas es una de las artistas extranjeras que ha echado raíces en Argentina y se ha encontrado en su nuevo hogar, no solo por su lugar de residencia sino por su entendimiento con el público. Sin embargo ella asegura no sentirse de ningún lado y su música es volátil, como su filosofía. “Yo no creo que mis canciones definan quién soy y menos canciones que escribí hace 10 o 20 años, pero sí siento que es muy bonito cada vez que la canto y alguien viene con una historia y experiencia de esa canción “.

“Creo cada vez menos en las banderas y creo cada vez más en la gente, porque a veces las banderas se utilizan de manera negativa, se utilizan para reafirmar una identidad que quizás se crea todo el tiempo y cambia todo el tiempo, porque yo creo que no hay que creer en las cosas que son como de una manera para siempre, ¿no? Somos esto y ya”, reflexionó cuando se le preguntó por su sentimiento por la bandera argentina.