Yanina Latorre reveló cuáles son los 3 programas de Canal 13 que podrían salir del aire por bajo rating

Los tiempos que corren no son los mejores para eltrece, que desde hace ya varios meses viene craneando cómo imponerse en la ardua batalla por el rating. En este orden, los bajos números de audiencia habrían empujado al canal a tomar una decisión con tres programas que están en la cuerda floja, según contó Yanina Latorre.

Desde hace un tiempo que eltrece viene perdiendo el mano a mano con Telefe en la batalla por el rating. Si bien hay algunos programas de la mañana y la tarde que caen en esta batalla, uno de los puntos claves es el prime time.

"Hay un par de programas que peligran. La novela de la noche Buenos chicos dice que corre peligro, porque no está terminada de grabar, y con este cambio de horario...", comenzó explicando Yanina Latorre en LAM, luego de haberse enterado algunas perlitas en una charla entre pasillos con Fabián Doman -que se está yendo del canal también-.

En este contexto, el lanzamiento de la nueva ficción Buenos chicos no habría terminado de encajar en la gente. Si bien tiene críticas positivas, a nivel audiencia viene perdiendo no sólo con Got Talent (Telefe) sino también con el Bailando 2023 (América TV).

Según se anunció, Buenos chicos modificará su horario y esa franja será retomada por Los 8 escalones, que bajo la conducción de Guido Kaczka se convirtió en el gran caballito de batalla y el programa que más mide en eltrece.

"Después Pasaplatos y Poco correctos estarían complicados. Yo que ellos tiraría El Zorro 1, 2 y 3, porque eso les garpa", agregó la angelita, en referencia a los otros dos ciclos que estarían peligrando por las bajas mediciones.

Buenos chicos se estrenó hace poco pero al parecer no convence en el rating.

También en la franja de la tarde habría algunos programas tambaleando. El caso de Pasaplatos habla de un formato que en su momento rindió bien pero al parecer se explotó al máximo -tuvo su edición tradicional, la de Famosos y ahora está El restaurante-.