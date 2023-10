Las fotos de Mica Tinelli en Arabia: viajó a visitar a su novio

Mica Tinelli viajó durante los últimos días de vacaciones a Arabia Saudita para reencontrarse con su novio, el futbolista Lisandro López, a quien no veía desde hace casi tres meses. Desde allí, la empresaria compartió una serie de fotos de su paso por Medio Oriente para reunirse con su pareja.

Cabe recordar que durante el último mercado de pases Licha López fue transferido desde el club Xolos de México hacia Khaleej, institución a la que se sumó en julio de este año. Desde ese entonces el defensor no veía a la hija de Marcelo Tinelli.

Lo cierto es que Mica Tinelli no había podido viajar antes a ver a su pareja debido a que tenía que cumplir con algunos compromisos laborales en Argentina. De hecho en algún momento se dijo que estaban en crisis, ya que ella no había podido estar para el cumpleaños de él, el pasado 1 de septiembre.

Sin embargo, los rumores quedaron de lado por estas horas ya que la joven de 35 años logró terminar de acomodar sus cuestiones profesionales -trabaja con su marca de indumentaria, Ginebra- y rápidamente se hizo las valijas para volar a tierras árabes.

“Emprendí mi viaje hasta Arabia Saudita con mucho miedo. No les voy a mentir. Hasta el 2021 yo no me animaba a viajar sola en avión, me daba mucha fobia. Pero hay que largarse y hacer las cosas que a uno le dan miedo, porque lo mejor está siempre del otro lado. O así dicen”, confesó Mica Tinelli en su Instagram hace algunos días.

¿Qué pasó? Lo cierto es que la empresaria también tiene algunos temores para subirse sola a un avión, y sobre todo si esto tiene que ver con viajes largos como este. De hecho, hace dos años no podía hacer esto de viajar sola.

“Más de 24 horas de viaje, un día entero sola en Arabia porque Lichi estaba concentrado. Por ende, lo vi recién después del partido. No nos veíamos hace dos meses y medio más o menos”, resaltó Mica Tinelli en otro posteo.