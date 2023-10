La tajante respuesta del Indio Solari ante una acusación muy fuerte sobre el documental de Martín Carrizo

En los últimos días, el Indio Solari quedó envuelto en una terrible polémica luego de que se dijera que había impedido que se exhibiera en plataformas de streaming el documental que cuenta la vida de Martín Carrizo.



El baterista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado falleció el 11 de enero de 2022 tras un largo tratamiento contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que se le diagnosticó en el año 2017.



Ante las acusaciones, el Indio Solari decidió salir públicamente a hacer su descargo, en el que no sólo contó que participó del proyecto con su testimonio, sino que no solicitó ningún tipo de retribución.

El Indio Solari y Martín Carrizo.



Desde la cuenta fanpage de “Acariciando el Golpe”, el 4 de octubre se publicó un fuerte mensaje con relación a las reproducciones del documental que habla de la vida de Martín Carrizo.



“Lamentablemente, tenemos que informales que no podremos subir el documental de Martín a ninguna plataforma, ya que después de varios meses de gestión, no llegamos al 100% de autorizaciones por derechos de autor de los temas incluidos en la película”, explicaron.



“Nos faltó uno, el cual no podemos quitar, porque es demasiado importante en la vida de Martín. Igualmente, queremos agradecer a todos los músicos y herederos por autorizar en SADAIC, por el mínimo valor, entendiendo cuál era el espíritu de hacer esta película”, agregaron.

Aseguran que el Indio Solari bloqueaba la reproducción del documental sobre la vida de Martín Carrizo.



Inmediatamente, muchos usuarios de las redes sociales especularon con que se trataría del Indio Solari, por la canción “Tarea Fina”, de Los Redondos. Sin embargo, el mítico cantante salió a desmentir esto en la plataforma X.



“Me han llegado comentarios dejando entender que era yo quien bloqueaba el documental sobre Martín, en el cual yo mismo participé con mi testimonio. Yo no he bloqueado su publicación ni he pedido retribución alguna por dicha participación. Saben de mi aprecio y cariño por Martín y me gustaría que el documental sea público”, aclaró el Indio Solari.