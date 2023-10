La reacción de Zaira y Wanda Nara al enterarse que su padre mandó a terapia a Nora Colosimo

Una nueva polémica surgió en la familia Nara luego de que Alicia Barbasola, la esposa de Andrés Nara, contara que su pareja mandó a hacer terapia a Nora Colosimo, la madre de Zaira y Wanda Nara.



Sucede que en el último tiempo, con la salida al aire del Bailando 2023, hubo también una polémica cuando, aseguran, Zaira Nara pidió que, durante el tiempo que reemplazaba a Pampita en el jurado, Alicia Barbasola no estuviera presente.



Asimismo, la esposa de Andrés Nara sostuvo, muy convencida, que no la convocaron al Bailando por un fuerte pedido de Zaira, en medio de la incorporación de Wanda Nara a la versión italiana del reality. .

Alicia Barbasola contó que Andrés Nara mandó a terapia a su ex esposa, Nora Colosimo, la madre de Zaira y Wanda Nara.



“Me encanta que Wanda cumpla su sueño de bailar en Italia y que Kennys también lo haga. Nadie postergó su vida y lo que a mí me hizo ruido fue eso. Si nada posterga su vida laboral, no entiendo cuál sería el problema de que yo haga mi vida laboral. Acá se pidió que yo no esté en los medios y tampoco Andrés”, aseguró en charla con Juan Etchegoyen en Mitre Live.



Además, reveló una durísima conversación que mantuvo Andrés Nara con sus hijas. “Nos dijeron que a la mamá de las chicas le hacía mal que nosotros estemos en los medios y, entonces, Andrés le respondió que tienen que solucionarlo con terapia. ‘Yo no le puedo pedir a mi mujer que deje de trabajar en lo que ya venía haciendo’. Yo seguí por mi camino”, dijo.



Por otra parte, Alicia Barbasola criticó de manera muy fuerte a Zaira Nara como jurado del Bailando 2023 en reemplazo de Pampita, quien se ausentó varias semanas por un viaje a México por motivos laborales.

Nora Colosimo, con Zaira y Wanda Nara.



“Ella (Zaira) como jurado es buena modelo. Explota eso. Como jurado intentó, pero no sé, las críticas eran que tenía mucho protagonismo y que hablaba mucho. Por momentos no sabía quién era el conductor con su presencia”, comentó en tono muy picante.



“No es por mojarte la oreja, pero Paula Chaves me encanta a mí. Siempre me gustó. No aturdía y daba las devoluciones de manera justa”, agregó Alicia Barbasola en la comparación entre Zaira Nara y Paula Chaves en sus participaciones en el jurado del Bailando 2023.