Fátima Florez se diferenció de Javier Milei en un tema muy importante

Luego del primer debate presidencial, Javier Milei quedó en medio de la polémica por su postura sobre la cifra de desaparecidos en la última Dictadura Militar. Ahora, su novia, Fátima Florez, opinó muy diferente al candidato de La Libertad Avanza.



Sucede que, en el debate, el diputado nacional aseguró que no son 30 mil los desaparecidos, que la cifra real es mucho menor. Ante esto, en las redes sociales se encontraron comentarios a favor y en contra.



Muchos tratan a Javier Milei de negacionista, sobre todo luego de haber dicho que no se trató de una Dictadura Militar, sino que fue más bien una guerra civil, lo mismo que sostiene su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel.



En ese marco, muchos apuntaron contra Fátima Florez en las redes sociales por su silencio acerca de las palabras de su pareja. ¿El motivo? Sus palabras en la mesa de Mirtha Legrand justamente sobre este tema.



Hace unos años, la humorista le había contestado de manera muy dura a una figura del espectáculo que la había tratado de inculta y que, además, había negado la cifra de desaparecidos.

Fátima Flórez y Javier Milei. Foto: captura de TV.



“Me parece que este señor tiene menos cultura que yo. Se mandó una macana grande. Metió la pata fuerte cuando se metió con los desaparecidos y dijo que no eran 30.000. ¡Ojo con eso, eh! Porque te equivocaste”, había dicho Fátima Florez en aquella ocasión. “La cultura te falta a vos”, agregó ese día.



Sus palabras quizá no tomaron tanta repercusión en aquel momento, pero hoy la cuestión es distinta, dado que está en pareja con Javier Milei, quien asegura de manera tajante que no es real la cifra de 30 mil desaparecidos.