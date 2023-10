El video de Ángel de Brito y Andrea Taboada juntos, tras la polémica salida de LAM

Una de las polémicas más grandes en lo que fueron los cambios en los paneles de televisión durante este año fue, sin duda, la sorpresiva salida de Andrea Taboada de LAM, algo por lo que se llegó a decir que estaba peleada con Ángel de Brito.



Sucede que el conductor y la periodista tienen una fuerte amistad. Al menos, así lo solían mostrar en las redes sociales, incluso yéndose de vacaciones juntos. Por esto, la salida del ciclo de América había generado revuelo.



Mucho se especuló y mucho se comentó sobre una supuesta pelea entre Ángel de Brito y Andrea Taboada. De hecho, en más de una ocasión se le preguntó al conductor por la llamativa decisión.



Hace unas semanas, en una interacción con sus seguidores de Instagram, Ángel de Brito fue consultado por el despido de su amiga. “Como todos los años, hice cambios en el programa. Antes me aseguré que tuviera trabajo en América”, había dicho.



Ahora, como para no dejar ninguna duda sobre la persistencia de la amistad entre ellos, Ángel de Brito y Andrea Taboada se mostraron juntos en un video. “Estamos con Taboada, con quien estamos peleados a muerte. Nos odiamos, nos detestamos. Está sin maquillaje y no quiere aparecer. La cámara te quiere. Hace un ‘LAAAM’”, arrancó diciendo el conductor de LAM.

Ángel de Brito y Andrea Taboada.



“Yo no puedo dejar de hacerlo, eh. Me lo pide la gente en la calle. Disculpame”, le dijo la ex panelista del programa tan exitoso de América. “Te vi con las pendejas que te lo piden”, acotó el jurado del Bailando 2023.



“Bueno, ¿ven que estamos peleados a muerte? Nos odiamos. Chau”, expresó al finalizar el video Ángel de Brito, quien, además, en la plataforma X dejó un comentario sobre el video. “Para la gilada”, escribió, en referencia a quienes sostenían que estaban peleados.