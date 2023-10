La grave denuncia contra Got Talent: una participante filtró como son los acomodos

A pesar de los números alejados de lo que marcaba Gran Hermano, el prime time de Telefe ahora se tiñe con el liderazgo de Got Talent Argentina, ese reality de demostraciones artísticas de la gente que se anima a subirse al escenario a compartir sus cualidades.

Dentro de esa dinámica se han producido episodios controversiales, con las negativas de los jurados para ciertos números que la inmensa mayoría de los televidentes consideraba merecedores de avanzar. Y ni hablar con las suspicacias que rondan alrededor de las convocatorias, de los castings.

Ahora, acaba de explotar una bomba en torno al show que conduce Lizy Tagliani. ¿Qué pasó? Una participante prendió el ventilador y se cansó de ciertas maniobras extrañas por lo que salió a gritar que han jugado con su ilusión y que en algún punto la producción miente.

Se trata de una cantante mendocina llamada Esperanza Careri, quien se filmó de frente y armó un descargo potente contra Got Talent. "Me dicen que ya está todo grabado y que no me van a ver en televisión. Yo estaba intentando ponerle filtros a la situación”, arrancó en su explicación.

La participante ya tuvo su primera gala y consiguió la aprobación del jurado, lo que le significaba avanzar de instancia. Empero, algo sucedió por eso gritó: “No me van a ver y ni siquiera me van a dar la posibilidad de esa 'revancha' que dicen que estoy teniendo. Me dijeron que quedé afuera de la competencia”

Movilizada por la angustia, por la falta de entendimiento de una determinación sin lógica, Esperanza se preguntó: “¿Por qué me pasan? No lo entiendo. Y sin avisarme, cero tacto, cero humanidad". Y añadió su dolor: “La música es mi sueño, esto me tira para atrás. Porque a mí me cuesta un montón".

Y como si fuese poco apuntó contra los entretelones de lo que sucedería en Got Talent: "A mí no me trataron bien, y cuando estuve en La Voz tampoco. Hubo momentos muy feos y mucha mano negra, mucha cosa por detrás, horrible”.