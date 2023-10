Federico D'Elía contó cómo fue que casi termina sepultado por un maremoto en Los Simuladores

Cuando falta cada vez menos para la vuelta de Los Simuladores, esta vez en el cine, Federico D’Elía hizo memoria y recordó algunas situaciones insólitas de las grabaciones, por ejemplo, cuando por poco casi termina sepultado por un maremoto.



“Alejandro Fiore y Diego Peretti estaban grabando abajo del agua y de golpe vimos atrás una tromba marina. Y un tipo vino y nos avisó que saliéramos ya mismo de ahí”, contó en una charla con Fer Dente.

Federico D'Elía recordó cómo fue el día que casi termina sepultado por un maremoto.



Entre otras de las locuras que les pedía Damián Szifrón, el director de la serie, que también está al frente de la película que se estrenará el próximo año, el actor recordó cuando tuvieron que cruzar una vaca por la Avenida 9 de Julio. “Si mal no recuerdo, Damián Szifrón pretendía que fuera un oso. ¡Un peligro!”, contó.



Pero eso no fue todo, Federico D’Elía, que interpretaba a Mario Santos, siguió revelando historias que nadie conocía del detrás de escena. Una de ella fue cuando provocaron un corte de energía que dejó sin luz a una manzana completa.



“Todavía no estaba el canal detrás de la producción y teníamos un equipo que se colgó y cortó la luz sin querer. Por suerte el pibe que hizo el laburo no murió, porque hubo una explosión ahí”, reveló el actor.

Federico D'Elía recordó historias insólitas de las grabaciones de Los Simuladores.



Por otra parte, Federico D’Elía fue consultado sobre por qué no hubo una Simuladora en el equipo. “En algún momento pensamos en que hubiera una Simuladora, pero lo hablamos entre nosotros y decidimos que lo mejor era que no. Pero no lo pasamos por alto. Hoy seguramente seríamos criticados”, explicó.



“La decisión final la tuvo Damián Szifrón, que consideró un universo mucho más interesante si se contaba desde un grupo que ya se conocía y que eran todos hombres”, concluyó el actor en una charla con Modo Sábado.