Alicia Barbasola denunció las internas de la familia de Wanda Nara

Si hay algo que acompaña a la familia Nara es la polémica, ya sea externo como del mismo seno de la misma. En este contexto, Alicia Barbasola denunció las internas del clan de Wanda respecto a las incursiones de ella y su pareja.

La vedette charló con Juan Etchegoyen en Mitre Live y contó algunas infidencias sobre el doble rasero que hay dentro de la familia respecto a que tanto ella como su marido, Andrés Nara, participen en el Bailando 2023 o hagan una carrera en los medios.

Alicia Barbasola y Andrés Nara juntos.

“Me encanta que Wanda cumpla su sueño de bailar en Italia y que Kennys también lo haga, nadie postergó su vida y lo que a mí me hizo ruido fue eso, si nadie posterga su vida laboral, no entiendo cuál sería el problema que yo siga con mi vida laboral, acá se pidió que yo no esté en los medios y tampoco Andrés”, expresó Alicia con tono irónico.

Pero no fueron solo las hijas de su compañero las que tuvieron esta actitud, ya que también hubo discusiones con la expareja de Andrés, Nora Colosimo , con la que este tuvo una acalorada discusión. “Nos dijeron que a la mamá de las chicas le hacía mal que nosotros estemos en los medios y Andrés le respondió que tienen que solucionarlo con terapia, yo no le puedo pedir a mi mujer que deje de trabajar en lo que ya venía haciendo, yo seguí por mi camino”, contó Barbasola.

Barbasola habló sobre Wanda Nara

Ya son años de desacuerdos entre padre e hijas, y Alicia se encargó de poner al corriente cuáles son las diferencias de hoy en día, las cuales interfieren con sus planes de carrera cuando están en la puerta de una posibilidad de brillar sin estar a la sombra de lo que hacen Wanda y Zaira.