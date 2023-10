Quién es Tuli Acosta, la elegida para reemplazar a Noelia Pompa en el Bailando 2023

Luego de vivir siete años en España, a inicios de septiembre Noelia Pompa se sumó al Bailando 2023 y, feliz, abrió el certamen. Sin embargo, al mes, la bailarina anunció al aire su renuncia y explicó que los motivos son de fuerza mayor. Sin embargo, Noelia ya tiene quien le cuide su lugar: Tuli Acosta, una influencer y profesora de baile de 21 años.

“Por la residencia. Tengo que volver a España. Tengo que volver a entrar sí o sí, que no depende ni de mí ni de ustedes, porque sé que de las dos partes hay muchísimas ganas de seguir en el certamen. La verdad no pensé que iba a entrar así y no tengo ganas de irme”, señaló Noelia Pompa, y Marcelo Tinelli dio a entender que la puerta quedaba abierta.

“¿Me dejás volver? Acá el que decide sos vos”, quiso saber Noelia, y el conductor le respondió: “Llamame y te voy diciendo. Uno no sabe cómo va a estar en noviembre, que se yo…”. Y, a continuación, Marcelo Hugo reveló que Tuli es la bailarina confirmada para reemplazarla en el Bailando 2023.

“La señorita Tuli Acosta será la reemplazante de Noelia Pompa. Amiga mía, amiga de mi familia, cordobesa, la rompe bailando, estuvo bailando con nosotros cuando tenía 9 años y hoy vuelve”, contó Tinelli, y Noelia estalló de alegría porque sabe que su equipo de baile contará con una compañera con talento. “Me encanta. ¡Me la cuidan!”, pidió Noelia, entre risas y festejos.

La cordobesa Tuli Acosta fue la elegida para reemplazar a Noelia Pompa en el Bailando 2023. Instagram Tuli Acosta.

El perfil de Tuli Acosta

¿Quién es Tuli Acosta? Se llama Fiorella y se hizo famosa en plena pandemia gracias a sus transmisiones por Twitch, cuando se convirtió en influencer luego de interrumpir sus estudios de baile en Estados Unidos, donde integró el grupo Phunk Phenomenon.

Además de bailar, Tuli canta y en 2021 hizo un feat con Luck Ra en la canción “Qué casualidad” y lanzó un EP propio, llamado Crisálida, con cuatro temas: Gimme More, Calor, No Soy Yo Eres Tú y Llueve.

Tuli y Lit Killah oficializaron su relación a fines de mayo de 2022. Instagram Tuli Acosta.

La fama de la cordobesa se potenció cuando, en mayo de 2022, hizo pública su relación con el trapero Lit Killah. Juntos, los chicos protagonizaron tapas de revistas y son una de las parejas más llamativas y famosas del circuito del arte urbano actual.