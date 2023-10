Peligra la grabación del programa de Mirtha Legrand con Javier Milei por un inconveniente de salud de la diva

La vuelta a la televisión de Mirtha Legrand esta prevista para este sábado, con un programa en el que la diva tendrá como invitados a Javier Milei y Fátima Florez. Sin embargo, trascendió que por un inconveniente de salud de la legendaria conductora peligra la grabación del programa que está prevista para este viernes.

Según aseguró Ángel de Brito en LAM (América), el regreso de Mirtha Legrand a la pantalla chica enfrenta un gran percance, ya que la anfitriona del ciclo tiene un cuadro de disfonía, por lo que desde la producción esperan con ansiedad su mejoría para poder grabar el especial en que Javier Milei aparecerá por primera vez con Fátima Florez, ya como pareja.

Fátima Florez y Javier Milei se conocieron el año pasado en el programa de Mirtha Legrand, y se mostrarán por primera vez como pareja en el programa de la diva. Foto: Captura de video El Trece.

De todas formas, De Brito remarcó que Legrand está en un muy buen estado de salud y que anímicamente se encuentra animada. “Nosotros tenemos el estudio de El Bailando 2023 acá y al lado está el de Mirtha, que mañana se graba el primer programa. Que finalmente Milei y Fátima irán solos. Después viene un programa con Massa y otro programa con Patricia Bullrich”, anticipó el líder de LAM sobre quiénes serán los primeros comensales de Mirtha más allá de Milei.

Luego el periodista detalló sobre la salud de Mirtha Legrand: “Ella está muy disfónica. Están cortando clavos. Están viendo si llegan a la grabación porque está sin voz Mirtha. Un castigo, porque queremos escucharla”. Mientras que Yanina Latorre agregó: “Hay como una cosa de laringitis”.

Por otro lado, Marcela Feudale aportó: “Como bien dijiste, está planteada para mañana viernes la grabación, trataron de negociar hacerla el sábado, pero Fátima y Milei tienen las agendas completas y no pueden grabar con ella el sábado. Va a tener que tratar de hacer un esfuerzo, de ir al set de filmación, con 96 años que tiene y hacer el programa”.

Finalmente, Ángel de Brito remarcó sobre la grabación del programa de Mirtha Legrand con Javier Milei: “Así que, están pendiendo de un hilo. Ojalá que no y que Mirtha pueda debutar. Nos encanta verla en la tele. Tampoco es grave. Es una disfonía y por ahí le vuelve la voz. Pero hasta hoy, estaba en debate si el programa se podía hacer el sábado. Los invitados no pueden y ella no puede arrancar con cualquier invitado. Necesita una mesa fuerte”.