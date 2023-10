PH, Podemos Hablar: Andy Kusnetzoff anunció sus invitados para disputarle el rating a Mirtha Legrand

Andy Kusnetzoff ya tiene todo listo para encarar el cuarto programa de PH, Podemos Hablar (Telefe) del año. El ciclo fue una de las grandes incógnitas durante gran parte del 2023. Pero luego de intensas negociaciones, el periodista tuvo su esperado regreso.

Ahora, de cara a una nueva emisión, se confirmaron quiénes serán sus invitados de este sábado. Entre las figuras que estarán presentes se encuentran La Joaqui, cantante de música urbana y actual jurado de Got Talent; el actor Facundo Arana, el cantante de Turf, Joaquín Levinton, el periodista deportivo Gastón Edul y la ex Gran Hermano Daniela Celis.

La Joaqui.

Recordemos que el sábado pasado el ciclo se mantuvo por encima de los 7 puntos de rating, siendo lo más visto del sábado, quedando en lo más alto del top tres del día.

Entre los momentos más destacados de la noche, podemos rescatar la fuerte declaración de Nacha Guevara sobre la salud de Charly García.

"He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly", comenzó expresando la actriz.

"Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!", recordó Nacha. "Pero yo no quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera", aseguró.

"Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos", disparó visiblemente afectada.

La vuelta de Kusnetzoff a la televisión venía postergándose desde hacía meses, aunque en diálogo con la prensa el conductor siempre remarcó que estaban planificando el retorno del ciclo sin apuro, "para que el producto esté bueno y tenga una renovación".

Además, este sábado se renueva la competencia con Mirtha Legrand, que desembarcará nuevamente en la pantalla de El Trece. ,Los invitados para la primera mesa de Mirtha serán el candidato a presidente Javier Milei y su novia, la actriz y comediante, Fátima Flórez.