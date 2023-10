Coco Sily reveló qué le dijo Caramelito Carrizo al terminar con su relación

A Coco Sily y Caramelito Carrizo se los veía unidos, muy enamorados, sorprendidos por el romance al que se habían animado a vivir. Lo suyo se había dado de golpe, luego de que la conductora quedara descolocada cuando su marido "de toda la vida", Damián Giouriutti, un día le planteó que quería separarse.

La historia de Coco Sily y Caramelito Carrizo de inmediato prendió en los medios y la pareja generó fascinación. El actor y la conductora se habían conocido en la radio, trabajando juntos, y todo parecía marchar sobre ruedas. Sin embargo, a días de ir juntos a la gala de los Martín Fierro y de mostrarse on fire, todo terminó.

Cecilia Carrizo decidió ponerle un punto final a esa breve relación y se reconcilió con el papá de sus hijos Lorenzo y Benito. A los ojos de muchos, Caramelito no se portó bien con Coco, que quedó con el corazón roto, lamiéndose las heridas. Se dijo que ella lo había usado para darle celos al marido y más.

Y ahora, a unos meses de ese cierre tan comentado, el actor se sentó en el estudio de Escucho Ofertas (Esto es Blender) y le tocó recapitular ese duro momento que, hasta ahora, había elegido mantener en privado.

Caramelito Carrizo cortó con Coco Sily y se reconcilió con Damián Giourgiutti.

Incómodo por las preguntas de Guille Aquino que no se esperaba tener que encarar, Sily contó lo sucedido en el último tiempo y dejó en claro que no estaba de acuerdo con exponerse.“Pasó en mi vida amorosa lo que todos saben, salió en todos lados y fue como una desgracia. No la situación de pareja, sino la viralización de mi vida”, indicó.

“Me dejó muy rápidamente. Entonces pasé a ser un poco... Bueno, dentro de la mierda de viralizar tu vida, como me pasó, ocupé un lugar en el cual fui bastante cuidado. Es como una cosa pasiva la del dejado”, señaló el artista.

Sily y Carrizo fueron juntos a la entrega de los Martín Fierro y se mostraron muy unidos. Captura TV.

Una relación breve pero muy especial

Coco señaló que la relación con Carrizo fue única para él, por diversos motivos: “Yo nunca salí con alguien del ambiente. Es la primera vez que yo salía con una compañera de laburo. Siempre salí con mujeres que se dedicaban a otra cosa. Y siempre que estoy en los medios, estoy por otra cosa”.

Con respecto al corte, el humorista aseguró que “no la vio venir”. “De un día para el otro, me dijo que no quería estar más conmigo, y que iba a apostar a otra relación. Yo súper respeté su decisión y tampoco di notas”, aclaró.

A pesar del sinsabor con el que quedó, Coco rescata lo vivido en esos días. “De verdad, fue conocer a una excelente mujer, engancharme mucho...”, cerró el querido actor.