Revelan qué recibió L-Gante por participar en PH, Podemos Hablar

El sábado pasado L-Gante fue uno de los invitados de PH, Podemos Hablar (Telefe). Durante el programa, el artista referente de la cumbia 420 protagonizó un tenso momento luego de enfrentar a Andy Kusnetzoff y a los invitados, acusándolos de querer hacerle "pisar el palito", en relación al supuesto affaire que habría tenido con Wanda Nara a comienzos de año.

"Quedé enojado porque me puse a pensar. Vos me invitas a tu programa Podemos Hablar. Puede explotar. Pero también puede no explotar", expresó visiblemente enfadado.

L-Gante y Andy Kusnetzoff tras el fuerte cruce al aire en PH.

"Si yo fuera un chico de mentalidad débil hubiera caído en cada una de las trampitas para pisar el palito que me han dicho. Ustedes no saben que pueden generar problemas personales, lo tendrían que saber porque son profesionales. Me pone de mal gusto porque si viene un pibito de mi edad que no está tan pillo a la forma de hablar de ustedes, frente a una cámara, que queda todo y sale expuesto por todos lados, le iría mal", agregó.

“Lo quería decir. Sabemos, ustedes entienden lo que es que te quieran hacer pisar el palito. Yo más que nadie. Entonces sépanlo, que no están hablando con un boludo. Represento a los pibes del barrio. De mi edad sobre todo”, concluyó.

Tras las repercusiones por lo sucedido, muchos se preguntaron por qué L-Gante no abandonó el estudio. Fue Ángel de Brito quien reveló el motivo por el cual el artista se bancó el incómodo momento que vivió. "A L-Gante le dieron un viaje para cuatro personas a Santo Domingo", informó el conductor de LAM (América).

Luego, sumó otro dato polémico: Abel Pintos no quiso compartir el programa con el referente de la cumbia 420. "Iban a coincidir con Abel Pintos en una de las fechas que tenía programadas para estar en PH. No sé si era este sábado particularmente, pero Abel Pintos no quiso compartir programa con él", reveló Ángel.

"No sé el motivo, o sí lo sé, pero Abel no quiso compartir por X motivo que ya deberá contar él", cerró picante el periodista.