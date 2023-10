Ocho revelaciones que Matthew Perry hizo sobre su vida en sus memorias

El actor estadounidense Matthew Perry comenzó a tocar la cima del éxito cuando a sus 25 años dio vida al personaje de Chandler Bing en la serie Friends (1994-2004).

La fama era algo que había anhelado hasta entonces, porque creía que sería la que quitaría de su mente sus demonios.

Pero esos demonios lo siguieron atormentando hasta el pasado 28 de octubre, cuando murió a los 54 años.

Hace un año, Perry publicó un libro con sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (en español, “Amigos, amantes y la terrible gran cosa: Memorias”), en el que detalló el calvario contra el que tuvo que batallar por su salud mental, con una pormenorizada descripción de las adicciones en las que cayó. Y recayó.

Y le provocaron graves consecuencias.

Estas son 8 de las revelaciones sobre su vida incluidas en el libro.

1. Fue a la misma escuela que el primer ministro de Canadá Justin Trudeau

Foto: GETTY IMAGES

Justin Trudeau (derecha) en su niñez.

Los padres de Matthew Perry se divorciaron cuando él tenía apenas 1 año y su madre se lo llevó a Canadá, de donde era originaria.

Allí pasó su infancia y primeros años de la adolescencia.

Su padre se fue a vivir a Los Ángeles en busca de una carrera como actor, aunque apenas consiguió ser la imagen de una marca de productos de belleza masculinos.

Su madre, Suzanne Perry, era periodista y había sido contratada como secretaria de prensa por el entonces primer ministro de Canadá, Pierre Trudeau.

Para cuando Matthew tenía 10 años, su madre se había casado nuevamente y pronto quedó embarazada.

Eso hizo que él sintiera que una familia estaba creciendo alrededor suyo, pero no se sentía parte; se sentía solo, según escribió.

Matthew terminó en la misma escuela a la que iba el hijo del primer ministro, un niño menor que él llamado Justin, a quien le hacía bullying.

“Ahí fue cuando empezó la mala conducta: tenía pésimas calificaciones, empecé a fumar, le pegaba al hijo de Pierre (que en el futuro sería también primer ministro), Justin Trudeau”, escribió.

En una entrevista en el programa nocturno de Stephen Colbert en 2022, Perry dijo que en realidad no creía haber golpeado a Trudeau y aseguró que esa versión se la contó un amigo de la infancia.

El primer ministro de Canadá se manifestó en X (antes Twitter) tras enterarse de la muerte del actor.

“El fallecimiento de Matthew Perry es impactante y triste. Nunca olvidaré los juegos en el patio escolar a los que solíamos jugar y sé que la gente de todo el mundo nunca olvidará la alegría que él les brindó. Gracias por todas las risas, Matthew. Fuiste amado y te extrañaremos”, escribió Trudeau.

2. Durante años creyó que era sexualmente impotente

Foto: GETTY IMAGES

Matthew Perry en Nueva York en 1988.

Matthew Perry comenzó a beber alcohol en la adolescencia, a los 14 años, en un intento por alejar de su mente los pensamientos de soledad y abandono que tenía, y lo hacía con frecuencia.

Y cuando la hora del debut sexual asomó, a partir de los 15 años, a él le costó perder la virginidad por una combinación de ansiedad y consumo de alcohol que le generaban impotencia sexual.

Tomaba dos litros de cerveza para calmar sus nervios y la ansiedad bajaba, pero eso traía otras consecuencias.

"No lograba hacer la correlación entre el alcohol y que mis partes privadas no funcionaran. Y nadie podía saberlo. Nadie. Así que estuve caminando por el planeta pensando que el sexo era algo para otras personas durante mucho tiempo. Años. El sexo sonaba tremendamente divertido, pero no estaba en mi arsenal. Esto significa en mi mente, y al menos en mis pantalones, que era impotente congénito", escribió Perry.

A los 18 años comenzó a salir con Tricia Fisher -media hermana de Carrie Fisher, la princesa Leia de “La guerra de las galaxias”- y cuando iban a tener sexo por primera vez él volvió a fallar.

Aunque, finalmente, ella logró ayudarle a superar este problema.

3. Estuvo a punto de no poder audicionar para el papel de Chandler Bing

Foto: GETTY IMAGES

Matthew Perry estaba convencido de que el papel de Chandler Bing era para él.

Matthew Perry se mudó a los 15 años a Los Ángeles con dos objetivos: recomponer una quebrada relación con su padre e intentar una carrera como actor.

Para finales de la década de 1980 había tenido algunos papeles menores en series estadounidenses y en los 90 comenzó a conquistar mejores roles en la industria de Hollywood, aunque sin grandes éxitos.

Cuando llegó a sus manos el guion para audicionar para una nueva sitcom que se llamaría Friends Like Us, Perry estaba comprometido con otro proyecto, LAX 2194, para el que ya había grabado el piloto y por el que no le permitían ser parte de la serie sobre seis amigos.

"Estaba devastado", escribió Perry en sus memorias. “Cuando leí el guion de Friends Like Us fue como si alguien me hubiera seguido durante un año, robando mis chistes, copiando mis gestos, fotocopiando mi visión de la vida cansada del mundo pero ingeniosa”.

“No era que creía que podía interpretar a Chandler. Yo era Chandler”, dijo.

Finalmente el proyecto LAX 2194 no prosperó y le permitieron audicionar para el papel que sería el más importante de su carrera.

“Unas tres semanas antes de mi audición para Friends, estaba solo en mi apartamento en Sunset y Doheny, piso 10 (era muy pequeño, pero tenía una gran vista, por supuesto) y estaba leyendo en el periódico sobre Charlie Sheen".

"Decía que Sheen estaba nuevamente en problemas por algo, pero recuerdo haber pensado: ¿Por qué le importa? Es famoso".

"De la nada, me encontré arrodillándome, cerrando los ojos con fuerza y orando. Nunca había hecho esto antes", añadió. "Dios, puedes hacerme lo que quieras. Por favor, hazme famoso", pidió.

"Tres semanas después, me eligieron para Friends. Y Dios ciertamente cumplió su parte del trato, pero el Todopoderoso, siendo el Todopoderoso, no había olvidado también la primera parte de esa oración".

Friends se estrenó en la cadena NBC de Estados Unidos el 22 de septiembre de 1994, con Matthew Perry como Chandler Bing.

4. Rompió su relación con Julia Roberts porque sentía que él no la merecía

Foto: GETTY IMAGES

Perry dijo que rompió con Julia Roberts antes de que ella pudiera romper con él.

Ya con la fama que el éxito de Friends le estaba dando, Matthew Perry tuvo en 1995 una corta pero visible relación de pareja con la actriz Julia Roberts, quien por ese entonces protagonizaba innumerables éxitos en el cine.

"Ella era la estrella de cine más grande del mundo y yo estaba en el programa número uno de la televisión", narró el actor.

¿Cómo la conoció? Una de las productoras de Friends, Martha Kauffman, le pidió que la cortejara enviándole flores y una tarjeta con el fin de que la pudieran convencer para actuar en un capítulo de la serie.

No solo la convenció, sino que luego siguieron en contacto a través de faxes diarios que se enviaban.

Luego de meses de tres o cuatro misivas diarias a través de la vieja máquina para enviar cartas por la línea telefónica, Perry y Roberts comenzaron a salir.

Pero él luchaba al mismo tiempo contra su adicción al alcohol y a algunos medicamentos controlados, y decidió terminar la relación solo dos meses después.

“Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo”, contó.

"Yo no era suficiente; nunca podría ser suficiente; estaba destrozado, doblado, no era digno de ser amado. Entonces, en lugar de afrontar la inevitable agonía de perderla, rompí con la bella y brillante Julia Roberts”.

5. Bebió una botella de vodka por día durante el rodaje de una película

Foto: GETTY IMAGES

Desde los 14 años, Perry abusaba del alcohol, a lo que luego se sumaron medicamentos opioides.

Su problema con el consumo abusivo de alcohol lo acompañó durante casi todo el tiempo que duró Friends.

Y a medida que fue ganando popularidad como actor, tanto él como sus compañeros comenzaron a ser llamados para participar en películas.

Una de ellas fue la que protagonizó Perry en 2002, llamada Serving Sara (traducida como “Infielmente casada” o “Colgado de Sara”).

Pero durante el rodaje de ese filme, Perry bebía una botella de un litro de vodka cada día, además de consumir opioides.

"Todos los días llegaba al set, me desmayaba en mi silla, me despertaba para hacer una escena, trastabillaba en el set y luego básicamente gritaba a la cámara durante dos minutos", escribió el actor.

En medio de la filmación, Perry debió ser internado en rehabilitación y la película terminó de rodarse tiempo después, cuando pudo volver.

6. Cuando Chandler se casó con Monica, Perry vivía en un centro de rehabilitación de adictos

Foto: GETTY IMAGES

Chandler Bing y Monica Geller iniciaron su relación de amor en la temporada 4 de Friends.

Para los fanáticos de Friends, una de las relaciones más queridas -probablemente después de la de Ross Geller (David Schwimmer) y Rachel Green (Jennifer Aniston)- fue la de Chandler Bing con Monica Geller (Courteney Cox).

Monica era la hermana menor de Ross, su amigo de la infancia.

Uno de los puntos más altos de la historia ocurrió al final de la séptima temporada y comienzo de la octava, con la boda entre Chandler y Monica.

Pero, mientras ese gran momento artístico ocurría, Perry intentaba una vez más salir de sus adicciones y vivía en una clínica de rehabilitación.

"Me casé con Monica y me llevaron de regreso al centro de tratamiento (en el apogeo de mi punto más alto en Friends, el punto más alto de mi carrera, el momento icónico en el programa icónico) en una camioneta conducida por un experto en sobriedad", relató.

Perry también recordó en sus memorias el día en que Jennifer Aniston le hizo ver que todos sabían que estaba abusando del alcohol.

"'Nosotros podemos olerlo', dijo, de una manera extraña pero cariñosa, y el plural 'nosotros' me golpeó como un mazo", describió el actor.

7. No sintió nada cuando terminó Friends, pero luego fue como caer al precipicio

Foto: GETTY IMAGES

Debido a su alcoholismo, Perry no recordaba nada de algunas temporadas de la serie.

Cuando la NBC decidió que Friends culminara de forma definitiva en la décima temporada, todavía en la cúspide, Matthew Perry seguía luchando contra el abuso de sustancias.

Fue así que en el momento en que terminaron de filmar la última escena, todo el elenco se mostró muy emocionado, salvo él.

“No sentí nada”, dijo.

"No podía decir si eso se debía al opioide buprenorfina que estaba tomando, o si simplemente estaba muerto por dentro".

A la mañana siguiente, se levantó sin saber qué hacer.

"Sin un trabajo ridículamente bien pagado, un sueño hecho realidad, al que ir, y sin alguien especial en mi vida,(...) fue como caer al precipicio".

8. Su colon estalló y estuvo dos semanas en coma

Foto: GETTY IMAGES

La salud de Matthew Perry había empeorado en los últimos años, con dos episodios en los que casi muere.

Como resultado del abuso de opioides, en 2019 su colon estalló y estuvo muy cerca de morir.

Matthew Perry debió ser ingresado entonces en un hospital para una cirugía de siete horas, tras las cuales estuvo dos semanas en coma.

Pasó cinco meses hospitalizado y debió llevar una bolsa de colostomia durante nueve meses.

Un año después, casi muere de nuevo mientras estaba en una clínica de rehabilitación en Suiza.

Allí fue sometido a una operación por sus dolores y los médicos le administraron un medicamento anestésico que le provocó que su corazón estuviera parado por cinco minutos.

Los doctores le practicaron en el momento reanimación cardiopulmonar y lo revivieron. Como consecuencia, le rompieron ocho costillas y por eso no pudo ser parte del elenco del filme Don’t Look Up ("No miren arriba"), en el que iba a participar junto a Meryl Streep.