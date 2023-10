"Nunca te fies de una mujer despechada" y el humor como hilo conductor

"La risa es sanadora", "la risa cura", "un día sin reírse es un día perdido", y demás frases que hacen referencia a la risa son moneda corriente. Es cierto que cada cual tiene diferentes gustos y hechos varios que le generan la risa, pero quizás un denominador común es el teatro.

Entre las diferentes comedias que ofrece el teatro en la mítica Avenida Corrientes se ofrece "Nunca te fíes de una mujer despechada". Esta propuesta, que se puede ver los sábados y domingos, a las 20, en el Teatro Premier, es protagonizada por Fabio Di Tomaso, Miriam Lanzoni, Sabrina Carballo, Nancy Gay, Fiamma Curtosi y Angy Jaume.

En diálogo con MDZ, Fabio Di Tomaso y Sabrina Carballo, contaron cómo es desarrollar esta propuesta que continuará hasta diciembre en cartelera, tras un exitoso año.

"La verdad que me gusta trabajar en un ámbito de buena onda, buena energía", cuenta Sabrina respecto a la buena relación entre el elenco, algo que se transmite sobre el escenario y eso que "es la primera vez que trabajo con todos ellos".

Fabio, por su parte, también valoró el grupo argumentando que "hay como un feeling especial. Es un placer trabajar con mis cinco compañeras que son cinco talentosas y que han hecho un laburo increíble. Justamente se dio un poco esta alianza de la obra que habla sobre la amistad".

"Nunca te fíes de una mujer despechada" cuenta la historia de Leonela (Lanzoni), quien acaba de reconciliarse con su pareja (Di Tomaso), invita a su círculo íntimo de amigas para descubrir quien tuvo una relación con su novio mientras estuvo separada. Pero luego de una acalorada noche de copas y confesiones descubre mucho más de lo que esperaba. Entonces en pleno fervor del encuentro, Leo invita a su pareja para desquitarse y ejecutar junto a sus amigas la peor de las venganzas.

El papel de Sabrina Carballo es el de Sol, una de las amigas de Leonela que, tras algunos pormenores, termina ebria y hace descostillar de risa al público. "La verdad que nunca en mi vida me puse ebria. Sí he salido con grupos muy variados y he visto situaciones. El personaje fue surgiendo, hay funciones que me emborracho más que otras y eso también hace que sea divertido hacerlo".

Embarazada de siete meses, próximo a ser madre primeriza, Sabrina confiesa, entre risas, que "es un día a día, porque como nunca estuve embarazada no sé qué va a pasarme y son sensaciones nuevas y la verdad que no pude ensayar mis reacciones".

Volviendo al encabezado de la nota, la risa es una caricia al alma y más en épocas de incertidumbre y crisis económica, como la que está atravesando el país. Esto lleva a que la gente busque un divertimento y el teatro puede funcionar de sanación.

"Acá la gente pasa una hora y 20 de reírse, de pasarla bien. Te alarga la vida, te hace bien al alma. Ver la calle Corrientes llena también está buenísimo, ver que la gente va al teatro, sigue confiando en el arte nos genera una esperanza por todo el esfuerzo que eso significa. Por supuesto que nos estén eligiendo es un regalo y por eso tanto agradecimiento con el público", reflexiona Sabrina Carballo.

Fabio Di Tomaso coincide y asienta en que "los contextos cambian en un montón de cosas. No solamente por lo económico, lo político, sino también en lo social, en lo cultural, en un montón de aspectos que están cambiando. La manera también de pensar el humor y de reflexionar desde el humor. Pero a mí me gusta, yo disfruto mucho, disfruto mucho de los humoristas, disfruto mucho de los comediantes, lo disfruto mucho. Que me hagan reír, poder reírme es una liberación que yo la paso muy bien cuando me toca hacer de espectador".

