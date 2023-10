Miriam Lanzoni recordó la noche en la que Fantino durmió afuera por su coqueteó con Sofía Clerici

Si bien el nombre de Sofía Clerici se instaló de manera total en este último tiempo por su escándalo con Martín Insaurralde, ya había saltado a la fama hace más de 10 años, en Animales Sueltos, con Alejandro Fantino, quien, por esa noche, Miriam Lanzoni, su pareja en este entonces, lo hizo dormir afuera.



En diálogo con Catalina Dlugi, la actriz fue consultada sobre qué opinaba del escándalo del yate en Ibiza. “Es vergonzoso lo que pasó. Esta piba empezó a tener notoriedad desde ese día”, comentó.

Miriam Lanzoni y Alejandro Fantino.



En ese momento, Miriam Lanzoni pasó a contar cómo fue aquella noche en la que se pudrió todo con Alejandro Fantino, cuando, en Animales Sueltos, se vio un excesivo coqueteo con Sofía Clerici.



“Yo había abierto mi cuenta de Twitter hacía poco tiempo. Y ese día en particular estaba cocinando unos zapatillos que él me pidió especialmente. Y enciendo el televisor y ella estaba como invitada”, contó Miriam Lanzoni.



“En eso, noto que Coco Sily y Ale se manejaban con una complicidad extraña y hacían bromas. En un momento determinado, veo que le bajan el cierre del vestido. Entonces, le mando un mensaje a Alejandro y le digo: ‘Me parece que no da’. Y entonces, él comete el peor error que podía cometer: cuenta al aire que yo le estaba mandando mensajes”, agregó la ex pareja de Alejandro Fantino.

Alejandro Fantino y Sofía Clerici, en Animales Sueltos, la noche en la que Miriam Lanzoni hizo dormir afuera al conductor.



“Supuestamente, la gracia era bajarle el vestido para mostrar todos los tatuajes. En ese momento, empecé a recibir muchos mensajes de tipos insultándome en Twitter. Ellos me expusieron al aire. Entonces, les escribí de nuevo y le dije que si seguía contando cosas lo iba a dejar durmiendo afuera. Y después de ahí, fue momento nacional”, continuó Miriam Lanzoni.



Sobre cómo siguió esa noche, tras el programa, la actriz reveló: “Cerré todo, activé las alarmas y le dije que no tocara el timbre. La gente de la guardia de seguridad, que estaba mirando la tele, le llevó café. Al otro día, me levanté, le abrí la puerta y le dije: ‘¡Chau, chau!’. A mí me volvieron loca, aunque las mujeres estaban todas de mi lado y los hombres me echaban la culpa a mí de que el vestido no bajó más”.

