Marina Calabró se sinceró sobre qué pasó con Rodrigo Lussich luego de tildarlo de "traidor"

Marina Calabró se mostró muy decepcionada en estos días por el accionar de su gran amigo y colega Rodrigo Lussich, quien reveló la separación de la periodista sin su autorización. Sin embargo, este martes en Socios del Espectáculo (El Trece), compartieron una entrevista con la especialista en espectáculos, en la que aclaró los tantos con su par.

Si bien Marina Calabró y Martín Albretch tomó la decisión de separarse hace cinco meses, la noticia conoció recientemente por un posteo de Rodrigo Lussich en su cuenta de X. "Un beso grande a mi amiga Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. Te quiero amiga! Lo mejor está por venir!", escribió el conductor.

El mensaje de Rodrigo Lussich que desató la discordia con Marina Calabró. Foto: X @rodrigolussich.

Este lunes, Yanina Latorre contó en LAM (América) que Calabró se enojó con Lussich por romper códigos de una amistad de larga data, hecho que consideró una traición. "Lussich le dijo ‘bueno me dijiste que Ángel lo iba a contar, ¿por qué no lo puedo contar yo en Twitter?’", agregó la panelista del programa de Ángel de Brito.

Para limar asperezas, Marina Calabró apareció en un móvil de Socios del Espectáculo y aclaró sobre la situación con Rodrigo Lussich: Tras contar que se siente movilizada por el hecho de que su separación haya tomado estado público, más allá de que la determinación data de algunos meses, la comunicadora expresó respecto al accionar de su colega: "La verdad es que no me hizo bien, No fue un lindo fin de semana para mí".

En tanto que sobre el descargo de Lussich, Calabró aclaró: "Yo estaba al aire en la radio en ese momento, y no lo pude ver. Igual lo que teníamos para habar con Rodrigo, ya lo hicimos en privado. De su parte, hubo un pedido de disculpas por haberme hecho sentir como me sentí".

Por último, Marina Calabró reconoció que también se disculpó con Rodrigo Lussich por haberlo tildado de "ingrato". "Lo que teníamos para hablar, ya lo empezamos a hablar en privado y hablaremos todo lo que sea necesario", concluyó la periodista de Lanata sin filtro (Radio Mitre), dejando en claro que la intención es limar asperezas con su amigo.