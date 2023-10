Jorge Lanata reveló el verdadero motivo por el que está otra vez internado

Este martes al mediodía, trascendió que Jorge Lanata debió ser nuevamente internado en el Hospital Universitario Fundación Favaloro. En medio de versiones de alarma y especulaciones, el propio conductor salió a aclarar cuál es su verdadera situación de salud.

Hace poco más de un mes, Jorge Lanata había sido internado con un cuadro de infección urinaria, por lo que debió permanecer en la mencionada institución durante poco más de un mes. Durante la emisión del ciclo radial del periodista, este martes contaron que lo que parecía un resfrío del líder de Lanata sin filtro (Radio Mitre), terminó siendo una neumonía.

Cerca del cierre del programa, el mismo Lanata optó por salir al aire y explicó cómo está su salud. "Tengo neumonía, me están pasando antibióticos y como es por vía me tengo que quedar por acá hasta que mejore esa situación y pueda volver a mi casa", comentó el comunicador.

Además, fiel a su espíritu, Jorge Lanata se permitió hacer una broma respecto a su estado de salud, cuando les dijo a sus compañeros desde su internación: "No, no los escucho. Ustedes tienen que agradecer que yo no los escucho, porque si yo los escuchara echaría a la mitad del equipo".

Por último, Lanata remarcó que estará presente este domingo en Periodismo para Todos (El Trece), aunque sus colegas de trabajo le aconsejaron que complete debidamente su recuperación. "Es uno de los pocos domingos que no hay elección, ni debate, ni nada", insistió el líder de PPT en señal de entusiasmo para volver al ruedo lo antes posible.