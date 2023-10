El participante de Got Talent que dejó sin palabras al jurado con su performance

Cada noche, Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui, y Abel Pintos se encuentran con diferentes talentos. En los primeros días de octubre se comenzaron a definir los participantes que continuarán en Got Talent, luego de casi dos meses de audiciones.

Este lunes, el mago Matus reapareció en el programa de Telefe con una espectacular performance que dejó atónitos a todos. El participante había sido aceptado por el jurado a comienzos de septiembre.

El mago Matus en su primera presentación. Créditos: captura de pantalla Youtube Got Talent.

El ilusionista ingresó al oscuro escenario junto a dos jóvenes y con una caja que contenía un pequeño helicóptero de juguete que luego fue escondido por el mago detrás de una cortina negra. Después de algunos "movimientos mágicos", el participante sacó la tela que cubría al juguete y dejó al descubierto un helicóptero de verdad.

Nadie del jurado ni el público se lo esperaba y eso se vio reflejado en cada una de sus caras. Al momento de la devolución, Emir Abdul le preguntó al mago Matus si "era consciente de que había hecho aparecer un helicóptero". Entre risas, el bailarín continuó con la evaluación de la performance: "¡No lo puedo creer! Sos un crack".

Mirá la increíble performance del mago Matus en Got Talent

"Me sentí en un momento viendo los ilusionistas de Las Vegas que son maravillosos y que te hacen aparecer tigres y cosas extrañísimas", dijo Florencia Peña. Mientras que Abel Pintos destacó el gran trabajo que realizó el grupo y los felicitó.

Pero La Joaqui tuvo un punto de vista un poco diferente al de sus colegas: "Espero no te ofenda mi opinión, pero yo no estoy de acuerdo que este escenario a vos te de adrenalina, la verdad. Yo pienso que sos vos quien le da adrenalina a este escenario. Creo que sos tan buen mago, y mirá que a mí la magia nunca me gustó. Te invito a empezar a sacarte la venda de los ojos y dimensionar la calidad de tu proyecto, porque vos no tenés que venir acá a ver si tenés talento, vos tenés un talento que se está explotando por todos lados".

Gracias a su grandiosa habilidad, el mago Matus logró pasar a la siguiente etapa de Got Talent.