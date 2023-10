Louis Tomlinson anunció fecha en Argentina: cuándo, dónde y venta de entradas

El Faith in he future world tour, la gira de Louis Tomlinson, llegará a Argentina el próximo 18 de mayo del 2024 para dar un show en el estadio de Veléz Sarsfield.

La estrella global Louis Tomlinson regresa a la Argentina para presentar su último álbum junto con los éxitos que sus fans siempre quieren escuchar.

"Faith in he future world tour" ya ha visitado Europa y Estados Unidos, cautivando multitudes con impresionantes actuaciones y visuales, una experiencia que los fans de Louis Tomlinson no pueden perderse. La última visita de Louis Tomlinson al país fue en 2022 en el marco de las presentaciones de su álbum WALLS con éxito rotundo, agotando las entradas meses antes de su presentación.

Louis Tomlinson se presentará en el estadio de Vélez Sarsfield.

Louis Tomlinson, lanzó su carrera en solitario con el álbum WALLS en enero de 2020. Se ha convertido en una de las mayores sensaciones de la música pop contemporánea, superando el hito histórico de mil millones de reproducciones en Spotify. Además, Tomlinson ha ganado numerosos premios, incluido el TDY Awards 2020 al "Mejor Álbum del año: WALLS, the iHeartRadio Music Awards 2020 al mejor ejército de fans; the Teen Choice Award a la mejor canción - artista masculino, entre otros.

Como ex miembro de One Direction, Louis Tomlinson también ha acumulado una impresionante lista de premios, incluidos 7 American Music Awards, 7 BBC Teen Awards, 6 Billboard Music Premios, 5 Billboard Touring Awards, 7 Brit Awards, 12 MTV Europe Awards, 4 MTV Video Awards, 3 People's Choice Awards y 28 Teen Choice Awards, con un total de 193 premios en 286 nominaciones.

Louis fue parte de One Direction.

La preventa exclusiva para cliente BBVA es a partir del jueves 2 de noviembre, a las 12. La venta general será a partir del 6 de noviembre, a las 12, o una vez agotado el stock de la preventa a través de livepass.com.ar