La bailarina del Conejo, en pie de guerra contra Coti Romero: "Que se ahogue en..."

Los rumores sobre un romance secreto entre Alexis El Conejo Quiroga y Martina Peña, su compañera del Bailando 2023, toman fuerza con el pasar de los días.

En medio del runrún que se desató entre ellos, la última vez que se presentaron en el certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli se dieron un apasionado beso, que encendió aún más el chisme mediático.

Desde la cabina de streaming, Coti Romero lanzó un comentario que tuvo una inmediata respuesta. "Que cara de tujes tiene ella!", exclamó La Tía Sebi. "Capaz se enoja porque Cone me sigue mandando correos", acotó la correntina.

"Que 'me molesta que él te mande correos', por mí que él te mande lo que quiera, yo tengo mi vida aparte. Yo con él me llevo bien y yo con vos siempre te aclaré que tenía la mejor de las ondas, no sé porqué hacés esos comentarios", le contestó Martina. "Perfecto, vos sabrás, porque tuviste muchas malas actitudes cuando yo estaba con él, vos sabías perfectamente. Él me lo contó todo, tranquila", fue la réplica de la ex Gran Hermano.

Martina Peña. Fuente: Instagram @martipe_

Pero el cruce entre ambas no terminó ahí. De hecho, en las últimas horas, la bailarina soltó un par de "me gusta" en Twitter a algunos picantes comentarios contra la ex del Cone.

"¡Genios! Aunque no sean nada, sigan con esos besos así se ahoga en su veneno la infumable 'vístima'"; ¡Hermosa! ¡No le des cámara! Ignorala", Qué beso, por Dios. ¡Vamos Cone, activá!"; "Me encantan como pareja, estoy subida al barco".