Adrián Pallares contó lo que ocultó Zaira Nara en su renuncia al Bailando

Hace unos días Zaira Nara dio a conocer, a través de un tuit, su, sorpresiva, renuncia al streaming del Bailando 2023 y al parecer, todo comenzó cuando Charlotte Caniggia le contó al conductor del reality, Marcelo Tinelli, cómo le caían sus compañeros. En primera instancia, la mediática lanzó contra Coti Romero pero terminó salpicando a la hermana de Wanda.

De ahí se desencadenó una serie de sucesos que terminaron en la salida de Zaira Nara del certamen de baile pero en las últimas horas, Adrián Pallares contó detalles de lo que pasó.

Coti Romero fue uno de los desencadenantes de la salida de Zaira Nara del Bailando 2023

Lo que realmente sucedió fue que en un ida y vuelta entre Charlotte Cannigia y Coti Romero, terminó involucrando a la modelo: "No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo no lo diga, y yo te dije ‘no lo puedo decir’. Dijo, de Zaira y de Wanda, que las dos estaban acá por chupar p…. Y me dijo que lo diga, porque dijo que yo decía todo y que yo no me callaba nada. Y yo le dije ‘no lo voy a decir’”, arremetió la ex GH, entre otros tantos dichos.

Por lo que al día siguiente, Zaira Nara renunció al streaming de Bailando 2023 a través de su cuenta de Twitter: “A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa Bailando por un sueño. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional”.

La renuncia sin previo aviso provocó un fuerte enojo de Marcelo Tinelli que aseguró que todo se trató de un chiste y fue Adrián Pallares en “Socios del Espectáculo” quien dio un dato desconocido de la decisión de Zaira Nara y la reacción del conductor.

“Esto lo publica Zaira doce y media del mediodía y el programa de Tinelli se empezaba a grabar y él se entera al aire. Por eso, cuentan un poco, el enojo", comenzó explicando el periodista.

Marcelo Tinelli furioso con Zaira Nara

Y agregó: "La verdad que el momento es fortísimo, personalmente, creo que Marcelo se ha puesto ese programa al hombro pero este tipo de situaciones pasan porque él remarca, subraya lo que dice Coti“.

Minetras que su compañera Mariana Brey agregó: “Aunque vos estés en tu casa cagándote de risa son cosas que no se dicen más. Es naturalizar una vez más la violencia. Hay alguien que es responsable ¿Vos crees que esa frase nadie la conocía en el programa?”.