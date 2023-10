Romina Uhrig, ex Gran Hermano, bailó rock en el Bailando 2023 y no obtuvo la mejor devolución

Este lunes, Romina Uhrig volvió a la pista del Bailando 2023 con un nuevo ritmo: el rock. La última vez que la exjugadora de Gran Hermano participó en el certamen de baile fue a mediados de septiembre, donde bailó salsa junto a Iñaki Iparraguire.

Mirá cómo fue la coreografía de rock de Romina Uhrig e Iñaki Iparraguire en el Bailando 2023

Al terminar la performance, la pareja recibió la devolución por parte del jurado y no fue la mejor. El primero en dar su opinión fue Ángel de Brito, quien resaltó que Uhrig mejoró su baile en comparación a la vez anterior que le tocó salsa, pero criticó la propuesta: "me pareció muy infantil", dijo el conductor de LAM. Y añadió: "me parece que los coaches tienen que trabajar más en el efecto sorpresa o en traer algo que nos llame la atención cuando son participantes que no bailan como Romina o como fue Maxi antes. No lo tomes personal esto, Romina, pero en los que no bailan, como el plomo de "El Tirri", tienen que traer algo que nos sorprenda, porque la mayoría de los que estamos acá ya vimos doscientas veces esta coreo de rock hecha por otros". De Brito le puso un 2 a la pareja.

Paula Chaves, que se encuentra reemplazando a Pampita esta semana, coincidió con las palabras de Ángel de Brito y valoró el esfuerzo de los concursantes poniéndoles un 5.

El puntaje de Marcelo Polino. Créditos: captura de pantalla Youtube el Bailando.

Por otro lado, Moria Casán les dijo a los participantes que "les falta el concepto de show". "Este es un show para entretener, motivar y estimular. Cuando vemos algo que es como una pasada, yo entiendo que vos (Romina Uhrig) estás haciendo todo el esfuerzo para mejorar y lo que hacés no está mal, pero me falta el efecto del show que lo tiene que dar alguien más", fue la devolución de la vedette. Su puntaje se conocerá en los próximos días.

Y Marcelo Polino definió el puntaje final de la pareja, pero de manera extremadamente crítica. "Me pareció demasiado infantil, me pareció que en un momento iba a entrar el Sapo Pepe porque saltaban. No me gustó, chicos. Ya sabemos que no bailas (Romina Uhrig), que le estás poniendo onda y mucho esfuerzo, pero si bien no baila, por lo menos que venga a mostrar que está divertida, porque era un acto escolar. Quedó en la nada misma. El primer disgusto de la semana", cerró diciendo el mediático y le puso un 0 a la pareja.