La polémica celebración de Gustavo Sofovich por la vuelta de Jey Mammón al teatro

Luego de un largo tiempo alejado de los medios tras la denuncia de Lucas Benvenuto por abuso sexual, Jey Mammón tiene todo listo para volver al teatro. Lo hará de la mano de Gustavo Sofovich, quien celebró la vuelta del humorista con una publicación en Instagram.



“Hace 8 años, un 28 de octubre, estábamos sacándonos la primera foto de El Champagne las pone Mimosas. Hoy, 28 de octubre, ocho años después, Jey Mammón y yo acabamos de cerrar todo en Villa Carlos Páz para hacer Enseguida Vuelvo”, escribió el productor.

Gustavo Sofovich celebró el regreso de Jey Mammón al teatro.



En la publicación, compartida en una historia de Instagram, Gustavo Sofovich subió dos fotos. En la primera se puede ver al elenco de El Champagne las pone Mimosas; en la otra con Jey Mammón.



Hace unos días, el humorista había hablado con Socios del Espectáculo sobre su regreso al teatro. “Estoy feliz de volver a hacer una de las cosas que más me gusta, que es subirme a un escenario a hacer teatro. Así que estoy muy contento. Más allá de Estelita, voy a volver a hacer personajes que antes hacía en Carlos Paz y después dejé de hacer”, comentó.



“Además, voy a hablar desde Jey, hablando en tercera persona, sobre cómo fueron estos últimos tiempos o cómo los viví yo. O sea que también va a ser una especie de stand up. Y va a haber un piano donde voy a poder hacer música, que también es algo que hace mucho no hago”, anticipó Jey Mammón sobre cómo será su vuelta a los escenarios.

Jey Mammón regresa al teatro, de la mano de Gustavo Sofovich.



Asimismo, se refirió a la recepción que imagen por parte del público. “Hay expectativa de mi parte en el sentido de poder encontrarme con la gente. Y creo que va a estar buenísimo, porque se trata de un reencuentro. Y yo creo que va a estar bárbaro desde ese lugar”, aseguró.



“Yo realmente lo estoy necesitando. Y creo que los que vengan también. Hay mucha gente que me dice: ‘Te extrañamos’, ‘te queremos ver’ o ‘¿cuándo vas a volver?’. Y bueno, no hay una posibilidad de retorno a la televisión, pero, de repente, sí está la chance de que vuelva a estar arriba de un escenario. Está buenísimo que el reencuentro se pueda dar desde ese lugar”, concluyó Jey Mammón.