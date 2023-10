La explicación de Roberto García Moritán sobre el mal humor de Pampita

En los últimos días, más precisamente en las emisiones del Bailando 2023, se la notó a Pampita algo confrontativa y un poco de mal humor. Sobre esto, fue consultado su marido, Roberto García Moritán.



Todo comenzó incluso con rumores de una posible crisis de pareja. Ante esto, la jurado del programa de Marcelo Tinelli salió a responder. “Fue un tuit que puso alguien de un partido peronista y se empezó a viralizar”, sostuvo.

Pampita y Roberto García Moritán.



Asimismo, Pampita habló de la circunstancia de mudanza que están afrontando en familia. “Habíamos alquilado algo grande pensando que íbamos a vivir todos juntos, pero vivimos todos juntos nada más que el fin de semana”, remarcó.



Por su parte, desde LAM se acercaron para conocer la palabra de Roberto García Moritán. “¿Caro vino hoy con la peor de las ondas? Retó a Juli Puente, estaba mirando el celular… ‘Está con la peor de las ondas’, diría Marcela Tinayre. ¿Vos sabés algo?”, le preguntaron.



“Mirá, yo estoy de este lado, igual que vos. Cuando vino conmigo por supuesto estaba feliz”, respondió el dirigente político. “¿Es el programa?”, repreguntó el cronista del ciclo que conduce Ángel de Brito. “Puede ser. Yo no soy, así que puede ser. No sé bien qué pasa, pero me parece que es parte del show”, contestó.

En ese momento, alguien de atrás de cámara le preguntó a Roberto García Moritán si el eventual mal humor de Pampita estaba relacionado con la mudanza de estas últimas semanas. “La mudanza definitivamente nos perturba a todos”, reconoció.



“¿Están cortos de efectivo?”, preguntó picante el cronista de LAM. “Somos una familia muy grande. Le estamos encontrando la eficiencia a los recursos. Mis hijos no están viniendo tanto como yo creía que podían llegar a venir. Achicamos un poco para no tener situaciones que no se usen”, explicó el empresario y legislador porteño.