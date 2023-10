Juariú contó qué secuelas le dejó el cáncer de mama

Con motivo de concientizar sobre el cáncer de mama, Juariú, quien logró superar la enfermedad, abrió su corazón y fue más sincera que nunca al hablar de las secuelas que le dejó la enfermedad.



Todo se dio en el marco de una interacción con sus seguidores de Instagram, en donde una usuaria le hizo una consulta muy importante acerca del tratamiento al que se sometió la influencer.

Juariú habló de las secuelas que le dejó el cáncer de mama.



“En un tratamiento del CA hormonal, ¿te operaste los ovarios también? ¿O sólo tamoxi? Estoy en la i”, le preguntó una usuaria de Instagram a Juariú, quien habló de su propia experiencia con el fin de que pueda servirle a alguien más.



“Sólo la mama derecha y el ganglio de la exila. Después, me hizo un estudio genético y me dio negativo por el tema ovarios. Pero igual, estoy con medicación, que eso lo protege. Pero, por suerte, no, los ovarios no. Para eso estuve también cinco años en menopausia”, contó Juariú.



Asimismo, la influencer dejó un mensaje esperanzador en sus redes sociales. “En este día de concientización, mucha fuerza a todas las que luchan, las que lucharon o las que tengan que luchar. Se puede vencer al cáncer de mama. Las quiero”, expresó.

Juariú habló del cáncer de mama. Foto: captura de TV.



Hace un tiempo, Juariú ya había hablado de su lucha contra el cáncer de mama. “Nunca bajé los brazos. Tuve miedo de que empeorara, de ponerme vulnerable, de perder fuerza; el miedo está siempre”, había dicho hace unos meses.



“Yo estaba viviendo un momento laboral malo y cuando vino el cáncer me di cuenta de que eso era importante. Entonces, si me preocupo por cosas frívolas, tengo la cicatriz que cuando me voy a bañar la veo y me trae a tierra. Me digo: ‘Flaca, tuviste cáncer, para qué te vas a estar preocupando. Recordar que tuve cáncer me hace sacar una sonrisa, es mi cable a tierra”, agregó.