Se reveló el verdadero motivo de la pelea de Alejandro Fantino y su panelista

Alejandro Fantino protagonizó un picantísimo cruce contra su panelista Sergio 'Tronco' Figliuolo en una de las recientes transmisiones de Multiverso Fantino, el programa por streaming que lidera el periodista en Neura. Fue un desplante furioso, que causó sorpresa y hasta en algún momento se dudó si se trataba de algo armado o fue verdaderamente cierto.

Todo tuvo lugar en medio de un debate que estaban haciendo el conductor y sus panelistas sobre el momento económico que atraviesa nuestro país. Si bien es cierto que este tema suele levantar polémica en cualquier lugar, en esta oportunidad se fue de las manos.

Y sucedió que, en medio de posiciones opuestas, Tronco explotó en vivo, despotricó contra Alejandro Fantino, revoleó sus auriculares, agarró sus cosas y se fue. Rápidamente el conductor dejó el estudio para ir a buscarlo y hablar con él.

La historia terminó bien porque el panelista volvió a ocupar su silla unos minutos después, regresando al estudio junto al conductor. Luego charlaron fuera del aire y cerraron la noche cenando con todo el equipo, situación que reflejaron en sus redes.

Cuando regresó a ocupar su silla en el panel, Tronco se dirigió al conductor y le recordó: "¿Cómo empezó todo esto? Te dije 'Estoy a punto del burn out'. Tengo los huevos llenos, no se puede", explicó, haciendo referencia a una situación personal viene pasando.

Por estas horas habló con un móvil de Socios del espectáculo y admitió: “Venía muy cargado con cosas que le están pasando a mi familia, a mis viejos, a mi hermana, al país obviamente. En un solo día recibí siete malas noticias... más el quilombo que tenemos todos los días en Neura”.

Picante pelea entre Alejandro Fantino y su columnista, Tronco.

Más allá de su furioso episodio, el panelista aclaró que tiene una relación muy cercana con Alejandro Fantino: “Siempre discutimos así, porque hacemos un show y nos divertimos. Tenemos la suficiente confianza para decirnos cualquier pelotudez. A Ale lo conozco hace más de 20 años, ni siquiera somos hermanos, somos una categoría más”.

Y para finalizar explicó: "Se me saltó la térmica. Rompí la pantalla porque la cerré mal... Me fui a la m... Y me pasó algo... Me fui a negro, no ves, estaba todo nublado”. Una situación que se le fue de las manos, y que lejos de estar preparada resume también la impotencia que el columnista sintió en ese momento por todo lo que está viviendo.