La guerra que se desató entre periodistas por la separación de Marina Calabró

La separación de Marina Calabró sorprendió a muchos. Si bien desde hace unos meses ya se venían dando indicios de la ruptura, este viernes terminó por desatarse un escándalo entre los periodistas que dieron la información, muy amigos de ella. El primero que dio a conocerla fue Rodrigo Lussich de Socios del espectáculo, aunque luego recibió un pase de factura por Ángel de Brito y Yanina Latorre en LAM. ¿Qué pasó?

"Un beso grande a mi amiga, Marina Calabró quien, tras diez años de relación, se separó de Martín Albrecht. Te quiero, amiga. Lo mejor está por venir", escribió a Rodrigo Lussich, cerca de 18:30 horas y a través de su cuenta de Twitter.

Pero el problema tuvo lugar horas después cuando en LAM, donde también estaban por contar la noticia, destaparon un conflicto interno entre colegas. ¿El conductor de Socios traicionó a su amiga por tener la primicia y anticiparse a LAM? Si resulta ser así, sería muy bajo.

Lo cierto es que, si bien la periodista de Lanata sin filtro ya se encuentra separada desde junio, recién ahora se animó a revelar públicamente su separación y había elegido a Ángel de Brito (otro de los grandes amigos de la periodista) para que la noticia se diera a conocer en los medios.

Marina Calabró intentó manejarse con códigos y les avisó a sus colegas más allegados que deseaba que el conductor de LAM confirme la ruptura. Pero nunca imaginó que Rodrigo Lussich se mandaría solo a publicar la noticia.

Anoche en LAM, Ángel de Brito tomó la posta y abordó el tema con mucho respeto, detallando algunas cuestiones de la ruptura. "Terminaron en buenos términos", aclaró. No obstante, las aristas del quiebre pasaron a segundo plano cuando Yanina Latorre contó el dolor que le causó a la periodista que el uruguayo se adelante a dar la noticia.

Marina Calabró se separó de Martín Albrecht después de diez años en pareja.

La angelita se contactó por privado con Marina Calabró y narró el llanto desconsolado de la periodista de Mitre por la actitud deshonesta de Rodrigo Lussich de romper el pacto de confianza y postear en sus redes sociales la separación sin su consentimiento.

La periodista habría llamado al conductor de Socios para recriminarle su actitud, aunque la respuesta la sorprendió. “Lussich le dijo ‘bueno me dijiste que Ángel lo iba a contar, ¿por qué no lo puedo contar yo en Twitter?’. Un cínico”, contó Yanina Latorre. La imperdonable traición de Rodrigo Lussich con Marina Calabró.

El eje más controversial en toda esta trama se centra en la amistad de más de veinte años entre la periodista y el uruguayo -donde también entra Adrián Pallares, el otro presentador de Socios-. “En un mar de lágrimas me atiende, no sabés de qué manera. Nunca en la vida me lloró. Yo pensé que estaba angustiada por la separación. Me dice: ‘¿Vos podés creer lo que me hizo Rodrigo?’”, explicó la angelita.