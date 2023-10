La esposa de Alex Caniggia desenmascaró su mentira más grande: “Eso no pasó”

Alex Caniggia se encuentra participando desde hace unas semanas en Gran Hermano VIP de España, reality en el que ha logrado destacarse y convertirse en uno de los grandes protagonistas. Por estas horas sorprendió al hacer una impactante confesión, aunque desde Argentina su pareja Melody Luz salió al cruce para desmentirlo.

¿Qué pasó? Resulta que Alex Caniggia reveló en GH VIP que se casó con Melody Luz. Un dato que sorprendió a todos, añadiendo que realizaron una fiesta para 300 personas para celebrar esta supuesta unión civil entre los dos.

“Después de que gané El Hotel de los Famosos le dije que viniera a vivir conmigo, es buenísima. Después nos casamos y tuvimos nuestra hija”, detalló el mediático, contando muy emocionado toda esta experiencia.

Luego, aseguró que una wedding planner estuvo a cargo de la mega fiesta. “Te organizan todo...”, dijo. “¿Tus padres fueron a la boda?”, quiso saber su compañero, sabiendo la interna familiar con Mariana Nannis y Claudio Caniggia, a lo que él respondió que finalmente no asistieron y que solo fue su hermana Charlotte.

Sin embargo, una frase generó controversia y dudas de la veracidad. Y es que uno de sus compañeros de GH le preguntó si la prensa se había hecho de la supuesta mega fiesta que describió. "Sí, obvio", respondió Alex Caniggia.

De esta manera, en España puede que le hayan creído su historia, mientras que los espectadores no, ya que con solo chequear en internet la información que brindó se puede notar que no salió en ningún medio tal supuesto casamiento.

Según Alex Caniggia, se casó con Melody Luz después que nació su beba.

Al escuchar estos dichos de su pareja, Melody Luz habló en Intrusos y respondió: “Es un versero, un chamuyero, no hay que creerle todo lo que dice. De última, si me avisaba que iba a mentir yo decía que me había casado de rojo… Pero no”.