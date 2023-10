Franco, el hijo de Romina Yan, confesó que tiene una conexión sobrenatural con su madre

Ya pasaron 13 años desde el fallecimiento de Romina Yan, quien se descompensó en la calle tras salir del gimnasio. La actriz, que murió a los 36 años, tuvo tres hijos con Darío Giordano. Uno de ellos, Franco Giordano, habló de ella.



En una profunda charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez, Franco Giordano recordó a su madre y contó qué siente cuando la gente le dice que se parecen mucho con la actriz.

Romina Yan, junto a Valentín, Azul y Franco Giordano.



“Cuando viene alguien y me dice ‘sos igual a tu mamá’, lo siento como un mensaje de ella, porque es raro. Yo creo que te mandan mensajes a través de estas personas. Siempre me pasa en lugares como aeropuertos, donde se cruza mucha gente. Siempre agradezco”, comentó.



Si bien Franco Giordano confiesa que extraña mucho físicamente a Romina Yan, revela también que mantiene una conexión sobrenatural con ella, por la que puede comunicarse desde otro plano.



En ese sentido, Franco Giordano aseguró que hay aspectos en los que se le posibilita la comunicación con su madre y, aunque no pueda tenerla con ella físicamente, sostiene que esa conexión hace que el dolor sea más llevadero.

Romina Yan y Franco Giordano.



“Me conecto con ella a través de la música, a través de estas cosas cotidianas que me pasan. Ella está. Uno extraña la pérdida física, pero yo aprendí que están siempre, inclusive más que si estuvieran en este plano. Pero no voy a mentir. Siempre tengo ganas de sentir un abrazo”, contó el joven.



Romina Yan tuvo, además de Franco, dos hijos más con Darío Giordano. Ellos son Valentín y Azul, quienes, al igual que su hermano, siempre participan en distintos homenajes que se le hacen a la actriz.