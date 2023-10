Esteban Trebucq contó la verdad de su escandalosa entrevista con Milei

El pasado jueves en La Cruel Verdad, el programa que conduce Esteban Trebucq por A24, se vivió un muy tenso momento cuando Javier Milei, candidato a presidente de la Argentina por el partido La Libertad Avanza, interrumpió su discurso para pedirle silencio a las personas que estaban detrás de cámara.

“¿Podemos pedir que termine el murmullo detrás de cámara? Porque es muy difícil hablar con tanta gente hablando. Son temas muy delicados y veo que no paran de hablar, a pesar de mis cambios de tono para pedírselos de manera implícita”, reclamó Javier Milei, molesto con la situación.

El episodio tuvo lugar mientras el economista estaba explicando su plan económico. “Hablan demasiado y es muy difícil seguir estos temas tan complejos con murmullo en el oído”, exclamó mientras era entrevistado por Esteban Trebucq.

“No son temas fáciles y, además, va la vida de 47 millones en esto. Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, agregó el político.

Es cierto que la entrevista en general de A24 fue muy comentada, ya que algunas situaciones y demás actitudes del candidato a presidente generaron controversia, incluso con cierto desconcierto tanto en la audiencia como así también en los presentes en el estudio.

Como era de esperar, varios fragmentos de la entrevista a Javier Milei se viralizaron en redes sociales y Esteban Trebucq tuvo la posibilidad de explicar la situación vivida este viernes por la mañana en su ciclo radial El Observador.

Javier Milei y Esteban Trebucq, una entrevista que se viralizó en redes sociales.

"Javier Milei fue a nuestro programa como estaba prevista, como va en reiteradas ocasiones. Primer título: había ruido, es cierto había un murmullo por encima de la lógica televisiva. Un bullicio impropio para un programa de tele", comenzó detallando el periodista.

Luego agregó: "Es cierto, Milei tiene razón en el ruido porque desconcentra y demás. Yo no generé el ruido pero pido disculpas porque soy la cara del programa. Por qué hubo ruido, desde el día miércoles hay una medida de fuerza de los trabajadores del Sindicato Argentino de Televisión que genera paros sorpresivos". La entrevista de Javier Milei con Esteban Trebucq.

Y para sentenciar Esteban Trebucq aclaró: "En un momento, los camarógrafos dejaron sus puestos para comenzar la medida de fuerza. Entonces en el estudio había más gente que lo habitual porque si un camarógrafo se va, el personal jerárquico lo reemplaza, por eso había bullicio".