El inesperado mensaje de Jorge Rial para Viviana Canosa

Luego de lo que fueron las elecciones generales, en las Sergio Massa dio la sorpresa por haber sido el candidato más votado, Jorge Rial entrevistó a Jorge Lanata en C5N y le envió un inesperado mensaje a Viviana Canosa.



“Mirá el quilombo que habrá que estoy yo acá”, comentó Jorge Lanata, que hasta no mucho tiempo era inimaginable verlo en la pantalla de C5N, por tantos años enfrentado a Cristina Kirchner.

Jorge Rial entrevistó a Jorge Lanata y le envió un sorpresivo mensaje a Viviana Canosa. Foto: captura de TV.





Jorge Rial le consultó a su colega por la reciente alianza entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, pensando en el balotaje que se realizará el próximo 19 de noviembre. “Creo que todo el mundo se apresuró a discutir alianzas, cargos o lo que sea. Me parece que después de una derrota, lo mejor que podés hacer es tomarte un tiempo para ver por qué perdiste”, comentó.



“No hay que tomar las cosas con tanto dramatismo. Hubo como una urgencia injustificada en pronunciarse y faltó análisis”, agregó Jorge Lanata sobre la decisión del ex presidente y de la candidata de Juntos por el Cambio de juntarse con Javier Milei.



“Mauricio sinceramente coincide con gran parte de las propuestas de Milei. A mí eso no me parece ni bien ni mal”, explicó Jorge Lanata. “Yo no coincido con Milei, pero no me parece mal que él coincida. Lo que yo podría criticarle es el hecho de haber seguido y a la vez de seguir estando”, añadió.

Una vez que terminó la entrevista, Jorge Rial se quedó hablando con sus panelistas, quienes le marcaron la curiosidad de haber entrevistado a Baby Etchecopar primero y ahora a Jorge Lanata, quienes están en la vereda de enfrente. Allí, le sugirieron que sólo le faltaba hacerle una nota a Viviana Canosa.



“¡Paren chicos” Vivi, ¿cómo andás? Jorge Rial te saluda. Estoy en vivo en C5N. Vino Baby, vino Lanata y acá la popular te está pidiendo. Necesitamos tu opinión. Si tenés ganas, la semana que viene te esperamos”, ironizó Jorge Rial.