Conociendo Rusia y un show íntimo que jugó con las emociones

Conociendo Rusia tuvo su primera cita en el Teatro Gran Rex. En este formato íntimo, Mateo Sujatovich tuvo la primera de cinco presentaciones en el mítico teatro porteño ubicado sobre Avenida Corrientes. El Solo Tour aterrizó en Buenos Aires tras un exitoso paso por otras provincias del país, además de tener fechas en Chile, Perú y Brasil.

Con un escenario que parecía contar con una escenografía símil teatro que luego resultaría una pantalla gigante, el Teatro Gran Rex fue testigo directo de una historia de amor entre la música y Mateo Sujatovich.

Con su padre sentado en una de las butacas, el eximio Leo Sujatovich que supo trabajar codo a codo con Spinetta, Charly o Fito, por nombrar a alguno, Mateo demostró que la sangre también transmite pasiones y talento. El líder de Conociendo Rusia no titubeó ni un segundo en un escenario completamente para él lleno de luces que lo apuntaban.

Ensimismado en las melodías y por momentos colmado de emoción, Mateo, en un traje blanco impoluto, cantó a lo largo de casi una hora y media un total de 20 canciones.

La pantalla y las luces fueron un gran compañero de Mateo Sujatovich

Algunas en su versión símil a la original y otras traídas a lo íntimo, el cantante fue acompañado de una sombra que “se independizó” y que lo acompañó en varias canciones tocando otros instrumentos. Solo con la guitarra -criolla y acústica- y un piano, Mateo fue acompañando las distintas canciones que también contaron con un coro casi constante del público.

“Hoy estoy muy sensible. Gracias por acompañarme en lo que más o menos sé hacer que es cantar y hacer canciones. Yo vengo a cantar y también me gusta que ustedes canten”, repitió invitando al público que respetó sus lugares y no se paró de su asiento durante casi todo el show.

Clásicos como “Puede ser”, “A la vez” y “30 años”, en versión simple, fueron las más coreadas y aplaudidas por los presentes que, tras un “olé, olé, olé, Ruso, Ruso” lograron que el cantante vuelva a escena para despedirse de la mano de “Cabildo y Juramento” y “Loco en el desierto”.

El show de Conociendo Rusia fue el primero de cinco.

Las próximas fechas, con casi todas las localidades agotadas, son este sábado 28, domingo 29 de octubre, el 3 de noviembre y el 11 de diciembre (fecha reprogramada del 4 de noviembre).