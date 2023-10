Pampita reveló quién hizo correr el rumor de su separación de Roberto García Moritán

Carolina Pampita Ardohain arremetió con dureza contra la internauta a quien le adjudica haber esparcido el rumor de su separación de Roberto García Moritán. La modelo compartió el posteo que se viralizó, y que según ella, dio origen al trascendido sobre su presunta ruptura.

"Esta persona inventó mi separación. Qué raro todo. ¿Por qué será? ¿Algo político tal vez?", interpeló Pampita junto a la publicación de una usuaria de las redes sociales que aseguró que la integrante del jurado del Bailando (América) terminó su vínculo con Roberto García Moritán.

Pampita expuso a la persona que divulgó el rumor de su separación. Foto: Instagram @pampitaoficial.

La reacción de Pampita llega en un complejo escenario de la coyuntura política, y meses después de que Roberto García Moritán haya decidido declinar su candidatura a jefe de Gobierno porteño para acompañar a Jorge Macri, quien ejercerá dicho cargo tras la baja del balotaje de Leandro Santoro.

Más allá de la desmentida del rumor que hizo el periodista Ángel de Brito, la falsa información siguió circulando y entonces Pampita y García Moritán decidieron dejar en claro que la relación entre ambos sigue adelante, compartiendo románticos posteos en sus respectivas redes sociales.

Roberto García Moritán y Pampita desmintieron versiones de ruptura. Foto: Instagram @pampitaoficial.

A su vez, el periodista Gustavo Méndez, integrante de Implacables (El Nueve) ratificó: "Les traigo información porque me están preguntando mucho. Pampita y Moritán no están separados. Hablé con Roberto y me dijo 'estamos mejor que nunca'. Y me alegra mucho que así sea. Viva el amor. A las fuentes, siempre".