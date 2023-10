La importante figura del Bailando 2023 que renunció furiosa y envió carta documento

Este jueves a través de sus redes sociales, una figura del Bailando 2023 (América) anunció su furiosa renuncia al certamen televisivo. Estamos hablando de Zaira Nara, quien aseguró que fue "injuriada" y envió una carta documento exigiendo una rectificación por parte de una integrante del streaming del mencionado programa.

"A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa 'Bailando por un sueño'. Jamás imaginé que participantes de este espacio donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho. Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa", escribió Zaira Nara desde su cuenta de X anunciando su baja del Bailando 2023.

Zaira Nara anunció su renuncia al Bailando 2023. Foto: X @zairana.

La polémica en cuestión estaría relacionada con dichos de Coti Romero, quien forma parte del streaming del ciclo que lidera Marcelo Tinelli. Según la ex Gran Hermano (Telefe), Charlotte Caniggia le habría dicho que Zaira Nara está en el Bailando 2023 por acomodo.

"Dijo algo de Zaira y Wanda: que estaban las dos acá por chupar pi... Me dijo a mí que lo diga porque para ella yo decía todo y no me callaba, pero yo le comenté que no lo podía decir", contó Coti Romero sobre los presuntos dichos de Charlotte Caniggia sobre Zaira Nara.

Zaira Nara protagoniza una estruendosa salida del Bailando 2023. Foto: Captura de video América TV.

Si bien de momento la hermana de Wanda Nara no explicó el motivo que la llevó a renunciar al Bailando 2023, Carlos Monti aseguró desde Entrometidos en la Tarde (Net TV) que la modelo le exigirá a Coti Romero que rectifique sus dichos: "Está saliendo una carta documento de parte de los abogados de la agencia donde ella trabaja, contra Coti, exigiéndole una rectificación", apuntó el conductor sobre la acción legal la ahora exintegrante del streaming y reemplazo en el jurado del Bailando 2023.