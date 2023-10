Wanda Nara reveló qué médico la autorizó para participar del Bailando italiano

Wanda Nara debutó en el "Ballando con le stelle", formato como el del Bailando 2023 que conduce Marcelo Tinelli en nuestro país, pero este es emite por la RAI en la televisión de Italia. Su compañero es el bailarín Pasquale La Rocca con quien recibió 43 puntos, uno de los más altos, lo que llevó a que su coreografía fuera muy elogiada por el jurado.

La pareja arrancó su performance con la canción "Hips Don’t Lie" de Shakira y luego siguieron con "Caruso", del cantante Lucio Dalla. Sin dudas, es una estrella del país del viejo continente que se ganó el corazón de todos.

Wanda Nara habló sobre su salud y los profesionales que la cuidan

Pero lo que desconcertó a todos en un primer momento fue la aprobación para participar en un certamen con tanta exigencia dado sus condiciones de salud. A propósito, Wanda Nara contó: "El doctor Pavlovsky me cuida en Buenos Aires y me dice lo que puedo y no puedo hacer. El esfuerzo, la tensión, la competencia, el entrenamiento, puedo manejarlo".

Y más adelante, agregó: "También estoy aquí para enviar un mensaje de normalidad a mis hijos. Ven que tengo agallas, que no estoy encerrada en mi casa, que puedo saltar, hacer piruetas... espero que entiendan que las mamás son invencibles".

Como es de costumbre, la empresaria cuenta todo en sus redes sociales, mayormente en Instagram donde tiene más de 16 millones de seguidores y a fines de septiembre confirmó su participación en el ciclo e inmediatamente comenzó los ensayos. Sin embargo, en el medio, viajó a Argentina para realizarse los controles médicos correspondientes al tratamiento que está realizando tras la detección de una enfermedad, que aún no reveló de qué se trata.

Y para mayor tranquilidad de sus fieles fanáticos, Wanda Nara despejó todas las dudas de que continúa con el tratamiento correspondiente y que cuando le llegó la propuesta, la situación se había estabilizado.

Wanda Nara junto a su bailarín, Pasqueale Larocca

Tras cuatro intensas y largas jornadas de ensayos, la empresaria mostró las dolencias que padece al exponer a su cuerpo a diversos movimientos pensado en el próximo ritmo y coreografía.

“Heridas de guerra”, fue el comentario de Wanda Nara al compartir dos imágenes donde se observan una serie de moretones tanto en los pies como en las piernas. Lo importante, es que la estrella argentina está bien y de vuelta.