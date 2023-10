A qué famosa decidió no invitar Virginia Gallardo a su despedida de soltera

Este medio no es nada fácil. El mundo del espectáculo está lleno de matices. Entre la buena onda y las polémicas peleas, se viven un sinfín de momentos.

En el último tiempo, Nicole Neumann está en el centro de la escena mediática, ya que prevalece la mala relación con su hija, Indiana, quien no la habría invitado a su cumpleaños de 15, al igual que Manu Urcera, su futuro esposo. En este contexto, los Socios del espectáculo revelaron que la despedida de soltera sería el mismo día que la fiesta de su primogénita y Virginia Gallardo aprovechó para recordar la suya.

Virginia Gallardo, la panelista de Socios del Espectáculo, se casó en el 2019

Virginia Gallardo se casó el 14 de junio del 2019 con Martín Rojas, el padre de su hija Martina. "Esto es una despedida de soltera, chicas, miren lo que me armaron mis amigas", empezó diciendo con una foto de ella en el evento.

Y continúo con el relato: "Me citaron en Corrientes. Una de mis amigas es maestra, profesora de la facultad, súper seria y en su salón, en el que enseña, me armaron todo ahí en el salón de la profe, que es figura del Carnaval".

"Se tomaron un súper trabajo para decorar. Mi hermana Eugenia y mis amigas de toda la vida me organizaron todo. Caí y me esperaron con un disfraz de novia, con luces, con tragos y con todo decorado; ¿esto no es amor?", recordó muy emotiva la modelo y panelista de Socios del Espectáculos.

Pero la picardía de sus compañeros llevó la charla a un nuevo nivel: Es que Rodrigo Lussich le consultó si había asistido Lourdes Sánchez, otra mujer de los medios oriunda de Corrientes. "No, no estuvo. Fue muy íntimo, muy pequeñito", explicó. Sin embargo, no terminó ahí porque Nancy Duré acotó: "Yo creo que fue tan tranquila que creo que te voy a tener que armar otra".

Virginia Gallardo y Lourdes Sánchez, enemistadas

Es que las correntinas habrían protagonizado un fuerte cruce en 2014 tras compartir un desfile, el cual se trasladó a las redes sociales y desde entonces no hay una buena relación.

Lo cierto es que la pica entre Lourdes Sánchez y Virginia Gallardo viene desde Corrientes, donde ambas estudiaban en el mismo curso del colegio y pasaron de ser amigas a rivales. Un antiguo conflicto en el que participó un hombre habría sido el origen de la discordia, que explotó más de una década después.