Joaquín Furriel reveló cómo mantuvo en secreto su noviazgo con Guillermina Valdes

Hace unas semanas se conoció la noticia del inesperado romance entre Joaquín Furriel y Guillermina Valdés, quien fue vinculada con diferentes hombres en el último tiempo, hasta que formalizó con el actor.



“Estamos hace unos meses conociéndonos. Los dos tenemos muy claro que conocerse con alguien lleva un tiempo. Hoy no lo siento precipitado porque llevamos unos meses”, había expresado Joaquín Furriel hace unas semanas.



“Tiene mis mismos valores y eso me gusta mucho. Es importante marcar ese límite de la intimidad. Son ejemplos, en los que no sé bien por qué la gente cree que tiene beneficios mostrar y contar todo de su vida”, agregó el actor.



Por su parte, cuando le tocó hablar a Guillermina Valdés, ella fue mucho más escueta en su respuesta. “Es así, como dijo Joaco. Estamos conociéndonos hace unos meses. Es una muy buena persona”, comentó.



Ahora, en una entrevista con Canal 9, Joaquín Furriel amplió sobre la relación con la ex pareja de Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega. “Igual, uno tiene que cuidar sus espacios. Te diría que uno viene hace seis años cuidando sus espacios de manera un poco egocéntrica. Me parece que las parejas no tienen que hacer las mismas cosas. Si buscás a alguien que sea igual que vos, se genera un vínculo narcisista”, contó.



Por otra parte, el actor explicó cómo hicieron para mantener la relación bajo el más absoluto secreto. “Te digo que armamos una buena logística. A veces pienso que hicimos las cosas bastante bien. Yo soy una persona muy cuidadosa de mi privacidad. Siempre lo fui. Y creo que ella también. Pero bueno, ella tuvo dos relaciones de muchísimos años y yo no tuve ese recorrido”, explicó Joaquín Furriel.

Guillermina Valdés y Joaquín Furriel.



“Hace seis años que estaba soltero. Con diferentes niveles de soledad, a veces más solo y otras menos solo. Pero tuve algunas relaciones que para mí fueron muy importantes. No tuve la necesidad de exponerme públicamente”, remarcó el actor.



“Me parecía un poco estúpido hacerse el misterioso cuando para mí no hay misterio. Y, además, creo que siempre lo atractivo es cuando hay algún quilombo”, concluyó Joaquín Furriel sobre su relación con Guillermina Valdés.